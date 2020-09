Ministrici vzeli bris, izvidi so pokazali ...

Šolska ministrica Simona Kustec se je znašla pod plazom kritik, ker na gala prireditvi v ponedeljek ni nosila maske. Kustečeva se je za malomarnost opravičila in sporočila, da se bo preventivno testirala. Danes je prejela izvide, ki pravijo, da je negativna na novi koronavirus. Testirala se je samoplačniško.



»Ministrica je prejela negativen izvid. Do ponedeljka ostaja na dopustu, ko bo ponovno iz preventivnih razlogov opravila test na covid 19,« so nam potrdili na njenem ministrstvu. Kustečeva se je tokrat testirala prvič.



Olimpijski komite Slovenije (OKS) je kot organizator ponedeljkove prireditve, na kateri je bilo 150 ljudi, zatrdil, da je upošteval navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pridobil je njegovo soglasje in soglasje policije. Udeleženci večera, med katerimi je bil predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, so bili po zagotovilih OKS natančno seznanjeni s pravili vedenja. Do prihoda v dvorano so vsi nosili zaščitne maskah, ob vstopu v dvorano pa so jih sneli. Sedežni red je bil po njihovih navedbah vnaprej določen, sedeži pa so bili razvrščeni ob upoštevanju zadostne razdalje dveh metrov.



Pri OKS so v torek potrdili eno okužbo s koronavirusom, a okuženi menda ni bil v stiku z obiskovalci prireditve.



V SAB, Levici in LMŠ menijo, da bi morala ministrica odstopiti. K odstopu jo poziva tudi sindikat Sviz. Ministrica se je za svoje ravnanje že opravičila, o odstopu pa ne razmišlja.