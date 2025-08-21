Ministrice za zdravje odstop direktorja ZD Izola ni presenetil, uradno ni bila obveščena

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je po današnji seji vlade pojasnila, da je bila novela zakona o zdravstveni dejavnosti sprejeta, da regulira razmerja v javnem in zasebnem zdravstvu. Odstop direktorja ZD Izola Evgenija Komljanca zaradi prenehanja veljavnosti soglasja za delo pri drugem izvajalcu je bil po njenih besedah pričakovan.

Direktorjem in strokovnim direktorjem v javnih zdravstvenih zavodih so danes prenehala veljati soglasja za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti. V sredo je zaradi prenehanja veljavnosti soglasja z mesta direktorja Zdravstvenega doma Izola odstopil Evgenij Komljanec, ki bo delo nadaljeval le v svojem zasebnem zdravstvenem zavodu.

Odstop pričakovan

Po besedah Prevolnik Rupel je prav, da direktor javnega zdravstvenega zavoda to funkcijo opravlja. »Ta odstop je nekako pričakovan v skladu z določbami zakona o zdravstveni dejavnosti. Kakšnih številnih napovedi o tem, da bi se takšne odpovedi vrstile, pa seveda nismo prejeli. Pravzaprav tudi o tem odstopu nisem bila uradno obveščena,« je pojasnila.

Dodala je, da se bodo jeseni na ministrstvu posvetili predlogu zakona o digitalizaciji zdravstva in predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ju poslali v DZ. Osredotočili se bodo tudi na predlog zakona o zdravstveni negi in babištvu, ki je v javni razpravi do 3. septembra in predlog novele zakon o zdravniški službi, ki je bil v javni razpravi poleti.

Po besedah Prevolnik Rupel ministrstvo jeseni čakajo tudi številni projekti na področju digitalizacije, kjer so pripravljali več kot deset centralnih rešitev, s katerimi bodo nadaljevali. Čim bolj učinkovito in čim hitreje pa bodo poskušali nadaljevati tudi z investicijami.

Na vprašanje o pripravi proračuna za leti 2026 in 2027 je Prevolnik Rupel zagotovila, da se bodo na ministrstvu poskušali čim bolj približati dogovorjenim limitom. Priznala je, da imajo sicer nekaj težav, zato bodo sledili sestanki in usklajevanja z ministrstvom za finance.