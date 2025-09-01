Ministrica za zdravje je prepričana, da ima Slovenija dober zdravstveni sistem

Strateške naložbe v zdravstvo lahko hkrati krepijo gospodarsko uspešnost in izboljšujejo rezultate javnega zdravja, so se na današnjem panelu na Blejskem strateškem forumu strinjali strokovnjaki. Izpostavili so tudi pomen preventive in dobrega primarnega zdravstva za zmanjševanje stroškov v zdravstvu.

Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Henri P. Kluge je poudaril, da zdravje ni blago, temveč človekova pravica. Vlaganje v zdravstveni sektor pa je vseeno ključno tudi za gospodarsko rast, meni. Izpostavil je tudi pomen primarnega zdravstvenega varstva, katerega dobro delovanje omogoča lažje in cenejše zaznavanje in preprečevanje bolezni.

Zdravje in zdrava populacija je temelj za vlaganje v vsa ostala področja, medtem meni vodja zdravstvene ekonomije na nemškem inštitut WifOR Malina Müller. »Moramo biti malo bolj iskreni glede tega, kaj vemo na področju zdravja in kam naj vlagamo. Slišali smo, da se na primer povečuje pričakovana življenjska doba, vendar se zmanjšuje število zdravih delovnih let. Če se s tem ne ukvarjamo, resnično oslabimo svojo konkurenčnost,« je navedla.

Ključno je razmišljati veliko let vnaprej in biti pripravljeni na prihodnost, kar zadeva zanimanje za delo v zdravstvenem sistemu, je dodala hrvaška ministrica za zdravje Irena Hrstić. Izpostavila je tudi pomen digitalizacije in uporabe umetne inteligence v zdravstvu, ki lahko zaposlenim pomaga doseči boljše rezultate.

Ministrica za zdravje je prepričana

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je prepričana, da ima Slovenija dober zdravstveni sistem, za kar so odgovorni predvsem ljudje, ki v zdravstvu delajo. Zaposlene v zdravstvu je zato po njenih besedah pomembno motivirati in jim omogočiti dobre delovne pogoje.

Evropa ima briljantne znanstvenike, odlično infrastrukturo in izkušnje, da prevzame vodilno vlogo v biotehnologiji in farmacevtki industriji, kljub temu pa izgublja konkurenčnost, je prepričan predstavnik Novartisa iz Švice Georg Schroeckenfuchs. Zato je po njegovih besedah ključno razmisliti, kako ohraniti Evropo prijazno za inovacije in klinična preskušanja.