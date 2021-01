Učitelji in vzgojitelji z maskami, pouk se začenja v torek (V ŽIVO)

pouk v homogenih skupinah

skupine učenceve se med seboj ne mešajo

šole izdelajo protokole

ne izvajajo se ekskurzije, šole v naravi, plavanje, interesne dejavnosti

učenci med odmori v matičnih učilnicah, če je mogoče tudi malicajo tam

pouk športne vzgoje v telovadnicah, brez mešanja

Tudi ob sproščanju ne smemo pozabiti na vsa pravila za zajezitev širjenjea virusa. FOTO: Gov.si

Rezultati sredinih testiranj na sars-cov2 so sledeči: na PCR testu je bilo 1.166 pozitivnih od 4.813 testiranih, kar pomeni, da je delež pozitivnih: 24,2 %. Pri hitrem testiranju pa je bilo 279 pozitivnih ob 6.786 (4,1 % delež pozitivnih). Aktivnih primerov okuženih z novim koronavirusom je tako 19.636 (+1.445, −2.689). Ostale podatke o številu hospitaliziranih in umrlih bodo razkrili na popoldanski novinarski konferenci.Okoli 10. ure se je začela novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19. Na njej sodeluje ministrica za izobraževanje, znanost in športŠole za prvo triado (1. do 3. razred) in vrtci se bodo v torek, 26. januarja 2021 odprli v sledečih regijah:Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, OS, Podravksa, Primorsko-Notranjska, Zasavka, Pomurska in Savinjska regija. »Vsi zaposleni bodo 25. januarja opravili hitro testiranje po protokolu zdravstvenega ministrstva.« Pouk bo potekal po znanem, že preverjenem modelu C, in sicer:»Večkrat sem poudarila, da naj bo vrnitev v šole in vrtce varna in trajna,« je dodala in pozvala, da naj zavodi poskrbijo za varnost. Učitelji v vrtcu in šolah morajo biti z maskami, otroci ne, razen izven razreda. Torej v učilnicah so učenci prve triade brez mask, ko obstaja možnost mešanja z drugimi učenci, pa naj imajo maske.Spregovoril bominister za infrastrukturoin državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijoSpomnimo, vlada je na dolgi seji v sredo zvečer na Brdu pri Kranju sprejela določene sprostitve za devet slovenskih regij. Kot je dejal premierso takšno odločitev sprejeli po prehodu v rdečo fazo in po premisleku in pogovoru z NIJZ. Spomnimo, v sredo so bili izpolnjeni pogoji za prehod iz črne v rdečo fazo . Takole pa je dan kasneje zapisal na twitterju: »Vlada je kljub številnim pomislekom in glede na usmeritev Ustavnega sodišča sledila predlogom “stroke”. Predstavniki tako zdravstvene kot šolske “stroke” obljubljajo, da so tokrat sposobni izpeljati varno šolanje 1. triade ob upoštevanju vseh ukrepov. Pomagajmo jim.«