ZVONIK

Ministrica za kulturo Asta Vrečko šla v cerkev, imela je poseben razlog (VIDEO)

Razkrila je, koliko je stala obnova 400 let starega zvonika svetega Jurija v Piranu.
Fotografija: Asta Vrečko. FOTO: Voranc Vogel
Odpri galerijo
Asta Vrečko. FOTO: Voranc Vogel

M. U.
08.09.2025 ob 20:02
M. U.
08.09.2025 ob 20:02

Ministrica za kulturo iz Levice, Asta Vrečko, je razkrila, da je ta konec tedna obiskala Piran in tamkajšnjo cerkev svetega Jurija. S sodelavci ministrstva si je ogledala obnovo zvonika. 

Zvonik je visok 47 metrov, njegov vrh pa je približno 80 metrov nad morsko gladino oziroma nad Tartinijevim trgom.

Piranski zvonik iz leta 1609 je kopija beneškega zvonika na Markovem trgu, znan po nadangelu Mihaelu iz leta 1769 in po tem, da pirančanom napoveduje vreme, je navedla ministrica.

image_alt
Milijon evrov za obnovo zidanice: Asta Vrečko z županom podpisala pogodbo za obnovo

Dodala je še podatek, da je prenova zvonika stala skoraj 540.000 evrov. Ministrstvo za kulturo je projekt sofinanciralo v višini 200.000 evrov. Prenova je bila končana aprila letos. Sanacija zvonika je bila nujna, saj so v zadnjih dveh letih pred začetkom del, predvsem iz najvišjega dela stavbe, odpadali kosi ometa.

Župnik v cerkvi sv. Jurija, Zorko Bajc je prejemnik Steletovega priznanja slovenskega konservatorskega društva za dosežke pri ohranjanju piranske sakralne dediščine, dodaja Asta Vrečko in poudarja: »Iskrena hvala za imenitno vodstvo in skrb za dediščino.«

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Piran cerkev Asta Vrečko prenova zvonik ministrica ministrstvo za kulturo

Priporočamo

Bralka opozarja na nevarnost v Ljubljani: »Ali bomo čakali, da komu pade na glavo?« (FOTO)
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu
Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Bralka opozarja na nevarnost v Ljubljani: »Ali bomo čakali, da komu pade na glavo?« (FOTO)
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Zanemarjena, podhranjena in nema: deklico (6) starši vse življenje imeli v ujetništvu
Janšev kolega Orban napovedal katastrofično prihodnost! »Razpada pred našimi očmi«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.