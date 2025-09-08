Ministrica za kulturo Asta Vrečko šla v cerkev, imela je poseben razlog (VIDEO)

Ministrica za kulturo iz Levice, Asta Vrečko, je razkrila, da je ta konec tedna obiskala Piran in tamkajšnjo cerkev svetega Jurija. S sodelavci ministrstva si je ogledala obnovo zvonika.

Zvonik je visok 47 metrov, njegov vrh pa je približno 80 metrov nad morsko gladino oziroma nad Tartinijevim trgom.

Piranski zvonik iz leta 1609 je kopija beneškega zvonika na Markovem trgu, znan po nadangelu Mihaelu iz leta 1769 in po tem, da pirančanom napoveduje vreme, je navedla ministrica.

Dodala je še podatek, da je prenova zvonika stala skoraj 540.000 evrov. Ministrstvo za kulturo je projekt sofinanciralo v višini 200.000 evrov. Prenova je bila končana aprila letos. Sanacija zvonika je bila nujna, saj so v zadnjih dveh letih pred začetkom del, predvsem iz najvišjega dela stavbe, odpadali kosi ometa.

Župnik v cerkvi sv. Jurija, Zorko Bajc je prejemnik Steletovega priznanja slovenskega konservatorskega društva za dosežke pri ohranjanju piranske sakralne dediščine, dodaja Asta Vrečko in poudarja: »Iskrena hvala za imenitno vodstvo in skrb za dediščino.«