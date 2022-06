Ministrica Stojmenova Duh v preiskavi zaradi nepravilnosti

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je po informacijah Siola v preiskavi glede nepravilnosti v času vodenja Zavoda Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (DIHS). V letih 2018 in 2019, ko je bila direktorica, naj bi projekte in evropski denar, ki so na razpisih pripadli DIHS, prenesla na projekt 4P DIH, ki je potekal v okviru ljubljanske fakultete za elektrotehniko, na kateri je predavala in tudi vodila projekt. V času njenega vodenja zavoda je bil DIHS upravičen do evropskega denarja zaradi sodelovanja v projektnih partnerstvih, ki pa ga ni dobil, ker naj bi sredstva preusmerila na druge pravne subjekte in s tem oškodovala zavod.

V DIHS sicer zadeve niso želeli komentirati, je pa ministrica obtožbe zanikala in dejala, da je »zavod dobil ves denar, do katerega je bil upravičen«.