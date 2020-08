Ministrica spregovorila: Karl Erjavec se pripravlja na puč

VIDIC LEON Karl Erjavec in Aleksandra Pivec, nova predsednica stranke DeSUS. 11. kongres stranke Desus. Ljubljana, 18. januar 2020 FOTO: Leon Vidic/Delo

Ministrica za kmetijstvo, ki je zadnje tedne pod drobnogledom javnosti zaradi domnevnih afer Vinakras in Občine Izola, ko naj bi na račun davkoplačevalcev uživala na Krasu in na Obali , je spregovorila za časopis Večer. Povedala je, da je vse račune, ki naj bi bili sporni že sama predala Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in da ničesar ne skriva.Pred dnevi je sicer na družbenem omrežju facebok zapisala, da je preostro reagirala, ko so v politične zadeve vpletali tudi njeno družino - sinova ter moža. Poslala je tudi ostro sporočilo političnim nasprotnikom . V intervjuju za Večer je povedala tudi, da sliši, da za številnimi napadi nanjo stoji nekdanji šef upokojenske stranke Desus. Spomnimo, letos ga je na kongresu stranke premagala in postala predsednica Desusa. Zgodbam o vrnitvi Karla Erjavca sprva ni verjela, po dogajanju v zadnjem mesecu ali dveh pa verjame, povzema Večer STA: »Preveč ljudi na terenu mi je povedalo, da se gospod Erjavec pojavlja v teh konstelacijah.«»Da se pripravlja puč«, se ji zdi nekorektno, če je večina v stranki ne želi na vrhu, pa bo to sprejela. Možnost, da bi v tem primeru prestopila v SDS, je kategorično zanikala.