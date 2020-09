Ministrica sporočila, kako bo v naslednjih tednih potekal pouk

Kljub rekordnemu številu okuženih v enem dnevu, so s šolskega ministrstva sporočili, da bo pouk potekal po 'zelenem modelu B', kar pomeni, da učenci in dijaki obiskujejo pouk v šoli. Kot pravijo, »še vedno ni razloga, da bi bilo drugače«.Do danes (25. septembra) je bilo med zaposlenimi v vrtcih 22 takšnih, pri katerih je bil ugotovljen sum na okužbo, torej jim je bila odrejena karantena, v osnovni šoli je med zaposlenimi takšnih 100, v srednjih šolah pa devet.Z novim koronavirusom se je okužilo 10 zaposlenih v vrtcih, 47 zaposlenih v osnovnih in devet v srednjih šolah. Med otroki so bili okuženi trije vrtčevski, 41 osnovnošolcev in 25 srednješolcev.Med vrtčevskimi otroki je bilo do danes v karanteni 20 otrok, v osnovni šoli 166 učencev in 68 dijakov srednjih šol.