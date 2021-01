Ministrica priznala: Šole smo zaprli prehitro

Šole se bodo odprle, če ...

Jutri je dan D za šolarje s posebnimi potrebami, po današnjem množičnem testiranju učiteljev, pedagogov in varuhov v zavodih, se bodo lahko vrnili nazaj v šole. Kot je v oddaji Svet na Kanalu A razkrila ministrica za izobraževanje, znanost in šport, je bilo testiranih 86 odstotkov učiteljev, od tega je bilo nekaj odstotkov tudi pozitivnih testov. Prav iz tega razloga zato denimo Osnovna šola IV Murska Sobota ne bo odprla svojih vrat.Preberite tudi:»Testiranje je podalo prvo pomembno informacijo, zakaj je sploh potrebno. Zato, da bodo samo zdravi učitelji vstopili v prostore šole. To bo varen prostor,« je zatrdila ministrica. Kot je dejala, je bila zdravstvena stroka mnenja, da morajo biti testi čim bolj sveži, najbolj idealno bi bilo, da bi učitelje testirali eno uro pred odprtjem. »Pokazalo se je, da moramo ta protokol v sodelovanju z ministrstvom za zdravje še bolj optimizirati. Naslednji teden bomo imeli velik zalogaj, opraviti bomo morali 30.000 testov, preden bomo lahko vrata zanesljivo odprli,« je dejala.Več kot 70 dni so šolarji že doma, stiske se povečujejo, motivacija pada. Ministrica je priznala, da tudi sama čuti jezo in nemoč, pa tudi »da smo šli prezgodaj v izobraževanje na daljavo.« »Hkrati pa razumem, zakaj smo to storili – da smo pomagali zdravstvu, da ga nismo zrušili.« Poudarila je tudi, da na drugi strani obstaja tudi velika skupina staršev, ki se bojijo za zdravje otrok in bližnjih, ter da morajo upoštevati tudi njih. »Najti moramo pogoje, da bo vrnitev varna in trajna. To nam omogoča možnost hitrega testiranja.«Obljubila pa je še: »Če bodo sistemi testiranja uspešno aktivirani, če bo epidemiološka slika pod kontrolo, potem so šole pripravljene na odprtje. Prihodnji teden začnemo, do konca tedna računamo, da bodo otroci nazaj v vrtcih, prvo triado bomo vračali od srede naprej, nato pa teden pozneje sledili preostali učenci OŠ, zaključni letniki srednjih šol in poklicnega izobraževanja, ostali srednješolci pa se bodo vračali po C modelu. Vračali se bodo študenti na zimski izpitni rok, tisti, ki morajo opraviti laboratorijske vaje. Če bo slika obvladljiva, se bi letni semester lahko začel v fizični obliki ali kombinirani varianti.«