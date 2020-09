Ministrica nagovorila šolarje: Težko je (VIDEO)

»Skupaj zmoremo«

Dva tedna po tem, ko so se šolarji v skladu z modelom B vrnili v šolske klopi, jih je nagovorila ministrica za izobraževanje in strnila nekaj vtisov ter dejstev o prvih 14 dnevih izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa.se je zahvalila šolarjem, da so za zgled vsem ostalim.Preberite tudi:»Po prvih dveh tednih so nam tako šolajoči, vrtčevski otroci, predvsem pa tudi zaposleni pokazali, kako se odgovorno, umirjeno in razumno izobražuje in vzgaja v teh zahtevnih časih. Številčni podatki nam kažejo, da je danes v vrtcih in šolah po Sloveniji okuženih 0,03 odstotka vseh vključenih, 0,3 odstotka pa je takih, ki so v karanteni,« je povedala in dodala, da se prve skupine v tem tednu že aktivno vračajo tudi v vrtce in šole. »Spodbudno je tudi, da o okužbi ne poroča nobena šola s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok ter mladostnikov s posebnimi potrebami,« je dejala.»Odzivi, izkušnje, ocene vključenih, ki jih dobivam neposredno iz prve roke sporočajo, da je proces v tem obdobju zahteven, da je težko,« je ocenila ministrica in dodala, da se z medsebojnim sodelovanjem, razumevanjem in pomočjo zmore. »Zmore poiskati rešitve in zagotavljati strokoven ter varen vzgojno-izobraževalni proces.« Tudi na ministrstvu vsakodnevno spremljajo, kaj se dogaja v šolah in vrtcih, ter se odzivajo, je zagotovila.»V vrtcih in šolah se varno in odgovorno izvaja vzgojno-izobraževalni proces. To je prvo in zadnje dejstvo. Hvala, da nas kot celotno družbo s svojim odnosom učite, kako živeti z virusom. V prvih dveh tednih ste trem Z-jem (znanje, zdravje in zaupanje) dodali še četrtega – zrelost,« je zaključila svoj nagovor.