Ministrica na zagovoru pred poslanci: očitajo ji podcenjujoč in izključujoč odnos

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je v uvodu v današnjo razpravo o interpelaciji ministrice za izobraževanje Simone Kustec poudaril, da ministrico interpelirajo, ker ni izpolnila pričakovanj deležnikov v šolstvu, predvsem v času epidemije. To področje se zanemarja, ministrica pa se jasno in glasno ne zavzame za svoj resor, je poudaril.

Glavni očitki ministrici so po besedah Vatovca trije. Kustečevi očitajo zanemarjanje ustreznih priprav na začetek šolskega leta, tako lanskega kot letošnjega. Spomnil je na odzive ravnateljev, učiteljev in staršev, ki »so bili nekaj tednov pred začetkom šolskega leta v popolni temi o tem, kako se bo izvajalo pouk«.

Očitajo ji podcenjujoč in izključujoč odnos do vseh deležnikov na področju izobraževanja, znanosti in športa, med drugim vsakršno odsotnost pripravljenosti in sposobnosti poslušati učitelje in ravnatelje: »To kaže, da gre za popolno ignoranco poslušanja ljudi, ki morajo izvajati šolski proces.«

Kot tretji glavni očitek ministrici pa je izpostavil odsotnost konkretnih ukrepov za odpravo posledic epidemije, prav tako odsotnost raziskav in analiz, kaj bi bilo treba narediti. »Za nami je že leto in pol epidemije, do danes pa ministrstvo ni bilo sposobno narediti ustreznih analiz,« je poudaril. Ministrici je očital zmedo, ki je v šolstvu nastala s sprejemanjem ukrepov. Za ukrepe je sicer odgovorna vlada, a hkrati tudi minister, če si ne upa stopiti v bran svojemu resorju, je dejal.

Prepričana, da jo želijo utišati

Ministrica Simona Kustec je na očitke iz interpelacije odgovorila predvsem z dosedanjimi dosežki ministrstva. Očitke zavrača »tudi na podlagi dejstva, da kritike mojega dela s strani dela leve opozicije slonijo na mehanizmih, kako žensko utišati«. Njeno prihodnje delovanje bo enako dosedanjemu, »v dobro otrok in mladih«, je dejala.

Pravi, da se ministrstvo od prvega dne mandata te vlada intenzivno ukvarja s sprejemanjem in z izvrševanjem ukrepov za zajezitev epidemije ter zagotavljanjem zdravega in varnega šolanja otrok in mladostnikov. Ukrepi so po njenih besedah nujni in jih izvajajo povsod po svetu. Zanikala je očitke o zmedi, ki naj bi na šolskem polju vladala zaradi ukrepov, ki se pogosto spreminjajo. Ukrepe se spreminja glede na intenzivnost virusa v družbi, uspešnost njihovega spoštovanja in na podlagi znanstvenih dognanj, je poudarila. Zagotovila je, da »koronsko obdobje« obvladujejo in ga dojemajo tudi kot priložnost za nadaljnji razvoj in prepotrebne spremembe.

Zavrnila je očitke o odsotnosti drugih potrebnih ukrepov v izobraževalnem prostoru. Po njenih besedah so sprejeli številne ukrepe za duševno zdravje otrok, sredstva za izobraževanje, znanost in šport dvignili na zgodovinsko raven, sofinancirali so številne naložbe v vzgojno-izobraževalne zavode in z razpisom po več letih pomagali pri gradnjah šol. Dvignili so tudi plače zaposlenim.

Vse očitke zavrača

V času te vlade sta bila po njenih besedah sprejeta tudi zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, uresničena je bila ustavna odločba glede financiranja zasebnih osnovnih šol.

V nekoliko čustvenem zaključku je ministrica ponovila, da vse očitke zavrača, »tudi na podlagi dejstva, da kritike mojega dela s strani dela leve opozicije slonijo na mehanizmih, kako žensko utišati, je ne jemati resno, jo poniževati z žaljivkami, ko oziroma če nisi na pravi strani, še posebej, ko gre za žensko v politiki«. Do tovrstnega odnosa in razprave »imam in bom imela ničelno stopnjo tolerance«, je dejala.

Kakšno podporo ima ministrica?

Za razrešitev ministrice je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Predlagateljice LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP, ki imajo skupaj 43 poslancev, jih za uspeh interpelacije tako same nimajo dovolj.

Kustečevo, ki prihaja iz vrst SMC, bodo podprli v poslanski skupini SMC, ministrica lahko računa tudi na podporo koalicijskih SDS in NSi. Iz poslanske skupine Desus so za STA sporočili, da bodo odločitev sprejeli po opravljeni razpravi. Pričakovati pa je, da bodo Kustečevo podprli.

