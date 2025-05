Sodišča v Mariboru, Ljubljani in Celju naj bi napadli z droni, ministrica Katič: Grožnja je bila splošna

Pravosodna ministrica Andreja Katič ob razkritju, da naj bi zapornik Dino Muzaferović Cezar načrtoval pobeg iz mariborskega zapora, poudarja, da mora biti varnost v zaporih prednostna naloga. Ob tem ugotavlja, da se v slovenskem zaporskem sistemu vse pogosteje soočajo z izjemno nasilnimi posamezniki in organiziranimi kriminalnimi združbami.

Kriminalisti so namreč na novinarski konferenci v torek potrdili poročanje medijev, da je Muzaferović skupaj s sodelavci, ki jih je usmerjal iz zaporniške celice, načrtoval pobeg iz zapora, bodisi z razstrelitvijo sten bodisi z žaganjem rešetk. Kot so zapisali na ministrstvu, ministrica dogajanje v zvezi s tem primerom jemlje izjemno resno. Ob tem poudarja, da zahtevnost in nevarnost tovrstnih primerov znova potrjujeta, kako izpostavljeno in odgovorno delo opravljajo zaposleni v zaporskem sistemu.

Okrožna sodišča v Mariboru, Ljubljani in Celju naj bi v torek zvečer prejela resne grožnje. Neznani pošiljatelj naj bi zagrozil, da bodo tri slovenska sodišča napadli z droni, sodnikom pa naj bi zagrozil s smrtjo.

Čeprav Muzaferović s sodelavci naj ne bi načrtoval neposrednega napada na pravosodne policiste, dogodek po njeni oceni razgalja 'resnost groženj in dejstvo, da se v našem zaporskem sistemu vse pogosteje soočamo z izjemno nasilnimi posamezniki in organiziranimi kriminalnimi združbami'. »Zato so vsi očitki, pobude in opozorila, ki prihajajo s terena, še toliko bolj pomembni. Še enkrat pa se je pokazalo, kako pomembno je tudi za širšo varnost, da se uredijo boljši delovni pogoji vseh zaposlenih v zaporskem sistemu,« je zapisala.

Opozorila je še, da se celoten pravosodni sistem vedno pogosteje sooča z različnimi oblikami pritiska, tudi političnega, kar se ji zdi nedopustno. »Pravosodni organi morajo delovati neodvisno in strokovno - v interesu pravne države in varnosti vseh državljanov. Pravosodje mora ostati prostor neodvisnosti, varnosti in strokovnosti. In kot ministrica bom to načelo vedno branila,« je zapisala v odzivu.

Kot je ministrica Katič dejala v večerni oddaji Odmevi na TV Slovenija, je omenjeno dogajanje pokazalo, da je policija učinkovita, saj je načrte odkrila, pa tudi, da je dobro njeno sodelovanje z upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Je pa dejstvo, da se slovenski zapori soočajo s kadrovsko stisko, je opozorila. Katič je za Odmeve tudi potrdila, da so na okrajnem sodišču v Ljubljani prejeli grožnjo sodnikom, o čemer je bila obveščena. O tem so obvestili policijo, preiskava poteka. Grožnja je bila splošna, je ministrica odgovorila na vprašanje, ali so bili sodniki omenjeni poimensko. Po navedbah časnika Večer naj bi šlo za grožnje s smrtjo, prejeli pa naj bi jih na sodiščih v Mariboru, Ljubljani in Celju.

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše je v torek v zvezi z načrtovanim begom priprtega iz zapora v Mariboru poudaril, da so zapori varni. »Primer ni razgalil slabega varnostnega stanja v zaporu, temveč je opozoril na resnost in odgovornost dela, ki ga opravljajo naši zaposleni,« je dejal Perše.