Ministrica inštruktorica, podžupan pa profesor (FOTO)

Prva slovenska potujoča učilnica Simbioza Mobiln@ se je že tretje leto zapovrstjo podala na brezplačno digitalno opismenjevanje starejših po vsej Sloveniji. Te dni so se ustavili tudi v Zasavju, natančneje v Hrastniku, kjer so obiskali Dom starejših.

Na delavnici so predstavili tudi učni kombi.

V sklopu projekta izvajajo delavnice za starejše, ki jim želijo kar se da približati sodobne naprave, predvsem pametne telefone in računalniške tablice. Kot opažajo tako v domu v Hrastniku kot tudi na različnih delavnicah, med starejšimi ni ravno malo lastnikov pametnih telefonov, a največkrat ne znajo uporabljati več kakor osnovnih funkcij in tako ne izkoristijo vseh možnosti, ki jih ponuja naprava. V 15 dneh od začetka tretje sezone so v sklopu projekta uspešno digitalno usposobili več kot 250 starejših iz 15 krajev po Sloveniji. Simbioza Mobiln@ bo v naslednjih petih mesecih obiskala več kot 100 podeželskih krajev in vključila več kot 1600 starejših. Usposabljanja izvajajo ob finančni podpori ministrstva za digitalno preobrazbo v okviru projekta Mobilni heroji 2.

Delavnice tudi v kombiju

Projekt pomembno pripomore k odpravljanju izobraževalne vrzeli na področju IKT med mestnimi in podeželskimi območji, hkrati pa zmanjšuje razkorak med starejšim prebivalstvom v Sloveniji in hitrim napredkom tehnologije. Za prizadevanja k bolj vključujoči družbi so pri Simbiozi kot edini v Sloveniji prejeli veliko priznanje, saj so se med 330 prijavljenimi projekti uvrstili med pet finalistov na letošnjih Evropskih nagradah za digitalne veščine v kategoriji Vključenost v digitalni svet. »V okviru digitalnega usposabljanja s Simbioza Mobiln@ smo od leta 2021 izobrazili že 3200 starejših in izvedli več kot 730 ur delavnic. Zavedamo se, da številke same po sebi ne pomenijo veliko, če ne razumemo, kako pomemben je ta mejnik v naših prizadevanjih za digitalno vključenost vseh starejših. Zato smo še bolj zagnani in odločeni, da dosežemo kar največ lokacij po vsej Sloveniji. Veseli me, da je ministrstvo za digitalno preobrazbo prepoznalo pomembnost projekta, in velika zahvala drugim podpornikom, ki verjamejo v našo vizijo. Skupaj smo naredili pomemben korak naprej in skupaj bomo gradili bolj povezano in vključujočo družbo za vse generacije,« pravi direktorica Simbioze Ana Pleško.

250 starejših iz 15 krajev so že digitalno usposobili.

V projektu sodeluje tudi Micro Team. »V obdobju epidemije se je po eni strani potrdil pomen digitalizacije, po drugi pa so se jasno razkrile razvojne pomanjkljivosti digitalizacije Slovenije, še zlasti pri generaciji starejših od 55. Da je prihodnost lahko obetavnejša, dokazujemo z izvajanjem projekta Mobilni heroji, kjer seznanjamo to generacijo z novimi in enostavnejšimi digitalnimi možnostmi. Z varno in pravilno uporabo pametnih telefonov, računalniških tablic in osebnih računalnikov udeležencem približamo svet. Rezultati vsake delavnice nas osrečijo, saj ugotavljamo, da kandidati začetniki izgubijo strah pred digitalnimi aparati, postanejo zvedavi in si želijo odkrivati nove možnosti digitalizacije,« pravi direktor Andrej Jerak. Na delavnici v Hrastniku, ki je potekala na prostem, so si udeleženci lahko ogledali tudi učni kombi, namenjen posebej za izobraževanja.

Veselo računali popuste

Ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh je prav tako obiskala delavnico v hrastniškem domu starejših. »Naravnost navdihujoče je, kadar mlajši učijo starejše. S tem izkažemo tako spoštovanje kot tudi svojevrstno zahvalo, saj plemenitimo znanje in utrjujemo medgeneracijske družbene vezi. Ko posebej za to usposobljeni učitelji pomagajo starejšim uporabljati računalnik in mobilni telefon pri svojih vsakdanjih opravilih in ko starejši vidijo, kako jim te naprave, ki so se jih doslej morda tudi nekoliko bali, lahko olajšajo življenje, smo vsi bolj zadovoljni, hkrati pa se tako tudi nenehno učimo,« pravi. Ministrica se je na delavnici aktivno vključila, in sicer kot inštruktorica, saj je udeležencem, tudi ob sinovi podpori, pomagala pri raziskovanju mobilnih telefonov in računalniških tablic.

Ministrica je ob sinovi podpori pomagala pri raziskovanju mobilnih telefonov in računalniških tablic.

Kot profesor pa se je izkazal hrastniški podžupan Nermin Bajramović. Kot matematik je pomagal udeležencem pri spoznavanju matematičnih funkcij njihovih naprav, denimo, pri računanju popustov in podobno. V Hrastniku so sicer večinoma uporabljali tablice, ki so zaradi velikosti zaslonov primernejše. Udeleženci so risali, fotografirali, računali in še kaj.