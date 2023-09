Ministrica Fajonova veleposlanico v Prištini pozvala, naj izboljša odnose z zaposlenimi

Pri ravnanju veleposlanice v Prištini Mince Benedejčič, ki ji zaposleni očitajo mobing in kršenje zakonodaje, ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti, je danes za RTV Slovenija dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Napake so bile storjene zlasti v odnosu z zaposlenimi, zato je ministrica veleposlanico pozvala, naj izboljša medsebojne odnose.

Fajon je z veleposlanico že opravila pogovor in pojasnila, da se je ta med drugim nanašal na konkretne izboljšave delovnih pogojev za zaposlene. »Veleposlanica mora umiriti zadeve in izboljšati medsebojne odnose. Ne gre za večje nepravilnosti, temveč za odnose do zaposlenih,« je dodala.

Zaposleni veleposlanici očitajo nenehno nasilno obnašanje. Po njihovih navedbah jim s svojim ravnanjem povzroča materialno in nematerialno škodo ter jim onemogoča normalno življenje in delo, kar lahko njim in njihovim družinam povzroči hude psihofizične posledice.

O tem naj bi že večkrat obvestili pristojne na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), ker pa to ni ukrepalo, je 31. avgusta peterica lokalno zaposlenih uslužbencev prek kosovskega odvetnika na ministrstvo poslala pritožbo in opozorilo.