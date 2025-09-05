Ministrica Asta Vrečko razkrila: »V tem je Slovenija najboljša na svetu«

V ponedeljek, na mednarodni dan pismenosti, se s strokovnim posvetom Branje za vse začenja Nacionalni mesec skupnega branja, ki se bo zaključil 12. oktobra, ob koncu Tedna otroka. Njegov osnovni namen je spodbuditi skupno branje v družini, v vrtcih in šolah, kulturnih ustanovah. Organizatorji tudi letos pričakujejo, da se bo – tako kot v letih do sedaj – zvrstilo okoli 800 dogodkov, ki jih v povprečju organizira okoli 200 organizacij.

Različne ustanove, ki so povezane z branjem – od Bralnega društva Slovenije, Bralne značke Slovenije – ZPMS, knjižnice … –, so leta 2018 prvič organizirale Nacionalni mesec skupnega branja. Cilj je že od vsega začetka enak: povezati ustanove s področja bralne kulture in razvoja bralne pismenosti, prispevati k prepoznavanju bralne kulture in omogočiti nacionalno skrb za spodbujanje branja in kulture branja vseh prebivalcev Slovenije.

Poleg mreže ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je mreža javnih knjižnic najboljša na svetu. FOTO: Mavric Pivk

Narašča pomen pismenosti

Z Nacionalnim mesecem skupnega branja uresničujejo strateške cilje Nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti 2019–2030. Ta je, je povedala Asta Vrečko, ministrica za kulturo, še toliko bolj pomembna sedaj, v času digitalizacije, ko se zdi, da je Sizifovo delo ukrasti čas in pozornost sodobnim tehnologijam: »Toda mreža knjižnic in vsi, ki sodelujejo v tej akciji, krepijo pomembne kompetence in kritično razmišljanje posameznika.« Ministrica je še opozorila, da smo v Sloveniji na področju kulture v samem svetovnem vrhu: »Poleg mreže ljubiteljskih kulturnih dejavnosti je mreža javnih knjižnic najboljša na svetu.«

Prav nič ni narobe, če otroci prebirajo tudi časopis. FOTO: Voranc Vogel

Letošnji program Nacionalnega meseca skupnega branja, ki si ga je mogoče podrobneje ogledati na spletni strani nmsb.pismen.si, se začenja, kot rečeno, v ponedeljek. Kmalu zatem, 17. septembra, na dan zlatih knjig, bodo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS in društva ter Zveza prijateljev mladine zaznamovali začetek bralne sezone v vrtcih, šolah in knjižnicah z bralnim maratonom, na Prevaljah pa bodo obeležili 65. obletnico gibanja Bralna značka. Javna agencija za knjigo bo sodelovala s projektom spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo, po šolah in knjižnicah pa bosta potovala razstava in strip Pot knjige in Skrivnost izginulih črk.

Pridružujejo se tudi splošne knjižnice

Projektu se bodo na svoj način pridružile tudi splošne knjižnice po Sloveniji. Mariborska knjižnica bo sredi septembra organizirala Pravljični sprehod po Betnavskem gozdu in Večer pripovedovanja pravljic in zgodb v Grajski kavarni. Mestna knjižnica Ljubljana pa bo med drugim izpostavila potopisno literaturo, ekološke vsebine in branje kot sredstvo za preseganje geografskih, družbenih in notranjih razdalj.

Mestna knjižnica Kranj bo letos v spomin na Franca Pibernika (1928–2021), pesnika, pisatelja, esejista in literarnega zgodovinarja, razpisala natečaj Samo odločiti se moraš, ki bo namenjen gorenjskim srednješolcem, organizirali pa bodo tudi mesečna druženja ob glasnem branju, ki so ga poimenovali Dajmo knjigi glas.

Knjižni molj ne le vstopi v svet, o katerem bere, ampak si v njem tudi res nabira izkušnje. FOTO: Getty images

Mlade, ki se ukvarjajo s športom, bodo k branju spodbujali s pogovornim programom #športajmoinberimo, v katerem bodo sodelovali znani športniki, Andragoški center Slovenije pa bo s še nekaj organizacijami pripravil branje v gozdnih knjižnicah. Mladinska knjiga bo pripravila 2. festival izvirne slovenske slikanice, obenem pa so vsi prvošolci 1. septembra prejeli posebno številko Cicibana, ki jo je založba izdala ob 80. obletnici te priljubljene otroške revije.

Odprt je tudi javni natečaj za pridobitev naziva Branju prijazna občina, ki ga je do sedaj pridobila že 70 slovenskih občin. Ker je eden od ciljev Nacionalnega meseca skupnega branja tudi zavedanje, da je branje veščina, ki jo moramo razvijati z vsakodnevno uporabo, vrtce, šole in svojce spodbujajo, da vsak dan namenijo 10 minut za branje, da ti to postala vsakodnevna praksa.