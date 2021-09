Ministra, župana, poslanca ujeli, kako so zaplesali na afriško otroško pesem (VIDEO)

V Lenartu so danes podpisali izvajalski pogodbi za gradnjo čistilne naprave za odpadne vode v tej občini. Gre za največjo naložbo v zgodovini občine Lenart, je ob podpisu pogodb poudaril župan, zato so jo, tako župan, simbolno podpisali kar v prostorih vrtca, »ker je projekt tudi za naslednje generacije«.Po podpisu pogodbe za čistilno napravo je sledil kulturni program, ki so se ga med drugim udeležili minister za okolje in prostor, župan Kramberger, direktor izvajalskega podjetja CID - Čistilne naprave, direktor podjetja Komunala Slovenske gorice, poslanec SDSin drugi, ki so menda na željo otrok zaplesali na otroško pesem A ram sam sam, ki prihaja iz afriške države Maroko.Kako so se na nastopu odrezali možje v obleki, ki so sledili navodilom otrok, si lahko ogledate na spodnjem posnetku.Sicer pa je naložba v projekt čistilne naprave ocenjena na 5,6 milijona evrov. Zgradili bodo novo centralno čistilno napravo z zmogljivostjo nekaj manj kot 5000 populacijskih enot, regulacijskim bazenom in sistemom razbremenjevanja voda. V sklopu projekta, ki mora biti zaključen najkasneje do decembra 2023, bo zgrajeno tudi nekaj več kot kilometer novega kanalizacijskega omrežja na Kidričevi ulici v Lenartu.