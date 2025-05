Ministra Poklukarja doletela že druga interpelacija

Poslanci iz vrst NSi in Demokratov so danes vložili interpelacijo ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. Gre že za drugo interpelacijo Poklukarja v tem mandatu in 12. v vladi Roberta Goloba.

Besedilo interpelacije, pod katero so se podpisali poslanci opozicijske NSi in poslanci poslanske skupine nepovezanih poslancev pod vodstvom Anžeta Logarja, sicer še ni javno objavljena na spletni strani DZ, razloge zanjo pa naj bi predlagatelji podrobneje predstavili v začetku prihodnjega tedna.

Očitki po navedbah NSi sicer sledijo tistim iz prve interpelacije Poklukarja, še dodatno pa ministra po mnenju predlagateljev bremeni domnevna vpletenost v preiskavo zoper gostinca Aleša Hvalo, ki je osumljen trgovine z belim blagom.

Poklukar je v minulih tednih že zanikal vpletenost v preiskavo ter poudaril, da pozivov k odstopu ne razume.

Že v prvi interpelaciji pa so predlagatelji, tedaj ob pobudnici NSi še poslanci iz vrst Demokratov in SDS, Poklukarju očitali neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je kasneje odstopil s položaja. Med očitki so bili prav tako nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.

Prvo interpelacijo je Poklukar uspešno prestal konec januarja letos, v tem letu se je v DZ prav tako že drugič zagovarjala celotna Golobova ministrska ekipa. V DZ je trenutno vložena še interpelacija zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, ki so jo po referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke, vložili poslanci iz vrst NSi in Demokratov.