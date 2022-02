»Minister Zdravko Počivalšek je navedel več neresničnih navedb«

»V intervjuju, objavljenem 27. 2. 2022, je minister Zdravko Počivalšek navedel več neresničnih navedb o Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija), ki jih na Komisiji odločno zavračamo,« so danes sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Komisija izpostavlja, da je minister večkrat navedel, da ni kršil zakonodaje oziroma da mu ni nihče ničesar dokazal: »To ne drži. Kršitev integritete pomeni kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, katerega glavni namen je krepitev delovanja pravne države.« Opozarjajo, da ko se posameznik ne strinja z odločitvijo državnega organa, je v pravni državi edina prava pot pritožba na drugostopenjski organ oziroma sodišče, ki bi jo lahko v konkretnem primeru izkoristil tudi Počivalšek, »ne pa zatekanje k diskreditacijam, zavajanju in preusmerjanju pozornosti. Če je minister menil, da mu Komisija kršitve ni dokazala, je imel za to na voljo pravna sredstva (tožbo na upravnem sodišču), ki pa jih ni izkoristil.«

KPK je vnovič poudarila, da obravnava vse enako, ne glede na politično pripadnost oziroma ne glede na to, v kateri vladi posamezniki sodelujejo: »To bi nenazadnje moral vedeti tudi g. Počivalšek, saj je Komisija že v času njegovega sodelovanja v eni od prejšnjih vlad, maja 2018, ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer s področja lobiranja. Ugotovljeno kršitev je po vloženi tožbi g. Počivalška potrdilo tudi upravno sodišče, ki je tožbo zavrnilo, s čimer so ugotovitve Komisije postale pravnomočne.«

Na očitke o verodostojnosti, skrivanju za neodvisnostjo, zlorabi institucije in insinuacijah so odvrnili: »Komisija odloča v skladu z zakonom in obravnava vse enako, od ministrov kot najvišjih predstavnikov oblasti pa se pričakuje, da bodo pri svojem delovanju spoštovali zakone, tako prispevali h krepitvi pravne države ter predstavljali ustrezen zgled podrejenim in vsem drugim državljanom.«