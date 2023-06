Minister za zdravje: Podali smo kazensko ovadbo

Dogajanje na ljubljanski psihiatrični kliniki razburja slovensko javnost. Po današnjem odzivu vodstva psihiatrične klinike v Ljubljani se je odzval tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki je dejal, da ministrstvo ostro obsoja vsako nasilje, še posebno nad tako ranljivo skupino ljudi.

»Ministrstvo ves čas postavlja ljudi in paciente na prvo mesto. Pokazali bomo, kaj smo naredili od prve prijave in zakaj smo to počeli v tišini in proč od oči javnosti. Gre za posebno ranljivo skupino ljudi s težkimi psihozami, duševnimi motnjami. Ker vemo, da so vsi ljudje, ki delajo s temi ljudmi v stiski. Gre za uporabo prisilnih ukrepov, za temeljne človekove pravice in dostojno zdravljenje ljudi, ki niso zavestni in ne vedo, kaj počnejo.

Moje ključno sporočilo je, da zaščitimo ljudi, ki potrebujejo psihiatrično zdravljenje. Ostro nasprotujemo vsem oblikam nasilja. Zahtevali bomo odgovornost vpletenih, tako kot smo obravnavali dogodke v Splošni bolnišnici Celje in Zdravstvenem domu Velenje, smo z enakim pristopom obravnavali dogodke na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Vemo, da zdravijo najtežje oblike in da so zaposleni tam najbolj obremenjeni, a nihče nima pravice uporabljati sile in nasilja, tudi če gre za mejno področje.«

Minister je še dejal, da morajo vsi narediti vse, da se to upošteva, in če se dokaže krivda, da se odgovarja. Odrejen je sistemski nadzor po ključnih pravilih sistemskega nadzora, kdo ga bo izvajal, ne želijo razkriti, zaradi varnosti izvajalcev. Pove še, da so na podlagi vseh poročil podali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca. Ministrstvo je zadnje tedne intenzivno proučevalo delovanje kinike, prvo prijavo pa so prejeli septembra lani. »Vse, kar se dogaja v psihiatrični kliniki, je odgovornost direktorja zavoda, nad katerim je svet zavoda, ministrstvo nima nič s tem.«

Septembra prejeli prvo anonimko

Aleš Šabeder je na novinarski konferenci podrobno predstavil časovnico dogajanja. Dejal je, da ostro obsoja vsako vrsto nasilja, še posebno pa nad pacienti na psihiatrični kliniki. »Prvič smo bili o nepravilnostih obveščeni 15. septembra 2022, ko je ministrstvo prejelo prvo anonimno prijavo. Na podlagi tega pisanja je bila psihiatrična klinika pozvana k pojasnilu, novembra so zapisali, da je bil na podlagi te anonimne prijave izveden inšpekcijski nadzor. Inšpektorat je pri pregledu ugotovil, da so bili postopki uvedeni v skladu z zakonom o duševnem zdravju.«

Naslednje anonimno pismo so dobili 3. februarja letos, na podlagi tega pa je direktorat za zdravstveno varstvo psihiatrično kliniko zopet pozval k pojasnilu. Psihiatrična klinika je odgovorila, da so v zadnjih treh letih obravnavali tri pritožbe o domnevnem nasilju na kliniki, a nobene od navedb izredni strokovni nadzor na kliniki ni potrdil. Na podlagi vseh teh dogodkov je ministrstvo za zdravje na internem kolegiju sprejelo, da zadevo odstopijo na urad za nadzor, zdravstvenemu inšpektoratu in PU Ljubljana.

Ali minister še zaupa direktorju?

Kot je minister še dodal, so, ko so dobili vse informacije, uvedli sistemski nadzor, in to še preden se je v javnosti vse razplamtelo. Dejal je še, da ne čuti nobene posebne odgovornosti, da bi moral odstopiti, ker so v tem primeru nastopali z veliko diskretnosti, da bi zaščitili vse vpletene, bolnike, zaposlene in ustanovo, a ker je postalo vse skupaj javno, bodo postala javna tudi vsa gradiva.

Bešič Loredan je na vprašanje, ali je zadovoljen s pojasnili direktorja in ali še ima njegovo zaupanje, odvrnil, da je to vloga sveta zavoda in da ga je v ponedeljek pozval, naj stopi pred kamero in pove, kaj se dogaja. »Po moji oceni se je ob vsem, kar se je dogajalo, oprl samo na notranje strokovne nadzore. Gre za posebno kočljivo problematiko. Podali so pisne izjave, da se ni nič dogajalo.« Loredan meni, da je tukaj direktor storil napako, in da bi od tako izkušenega direktorja pričakoval, da bi opravil zunanji nadzor, po možnosti bi ga opravila zunanja institucija.