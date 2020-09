Minister za zdravje miri: proti zaprtju države, zdravstvo je pripravljeno

Preberite še:

»Ko gledamo na naš zdravstveni sistem, ki je bil pred krizo že oslabljen, je tista meja, ki predstavlja črto do preobremenjenosti, tanka. Mislim pa, da so bolnišnice dobro pripravljene. Med poletjem smo izpeljali vse načrte, ki so bili načrtovani,« je v studiu 24ur dejal minister za zdravjein dodal, da na njegovem ministrstvu poleti praktično niso imeli dopustov, ampak so ves čas delali.Na vprašanje, kaj vse so naredili, da bo jesen ob napovedani novi rasti okužb, varna, pa je odgovoril: »Sem v dogovoru z bolnišnicami glede same priprave in optimizacije dela tam, kjer so bile spomladi težave. Zdaj je situacija precej boljša, kot je bila spomladi, vsej kar se tiče pripravljenosti in opreme.«Vodja posebne strokovne skupine za soočanje z virusom sars-cov2 Bojana Beović je danes sicer napovedala, da bi ob konstantni rasti okuženih lahko prišlo do sprejetja novih, bolj drastičnih ukrepov Gantar pa je zvečer dejal, da si nihče ne želi lockdowna, zapiranja države, kot smo ga imeli v času razglašene epidemije. In kaj je tisto, kar so na ministrstvu v zadnjih 100 dneh naredili? Dejal je, da so skrajšali čas testiranja s štirih dni na 3,2 dneva. Torej od takrat, ko nekdo kaže znake okužbe, do testiranja. Dodal je tudi, da se povečuje število testiranj in da iščejo način, kako optimizirati delo laboratorijev.»Bolj gremo k optimiziranju sistema, kjer je še veliko rezerv, kot sprejemanju novih ukrepov. Ukrepi so enostavni, a preveč ljudi jih ne spoštuje.«