Minister za naravne vire in prostor širi ekipo, to je nova članica njegovega kabineta

Vlada je Lenko Kavčič danes imenovala za državno sekretarko na ministrstvu za naravne vire in prostor. Novoimenovana državna sekretarka se je uveljavila na področju arhitekture in kulture prostora, delo v ekipi ministra Uroša Brežana pa bo začela v petek.

Lenka Kavčič je arhitektka, pedagoginja, kritičarka, avtorica in producentka prostorsko-arhitekturnih projektov in dogodkov, so v sporočilu po seji vlade strnili na ministrstvu. Pojasnili so, da svoje delovanje posveča »strateško, trajnostno, smotrno in razumsko oblikovanemu prostoru, ki vsem ponuja priložnost za kakovostno sobivanje, delo in sožitje s planetom«.

Nagrajena arhitektka

Od leta 2010 je Kavčič delovala kot direktorica arhitekturnega festivala in platforme Odprte hiše Slovenije. V obdobju 2009-2013 je bila prodekanja na fakulteti za dizajn, med 2014 in 2015 pa je bila tudi gostujoča profesorica na milanski Politecnici.

Za svoje delo je prejela več mednarodnih nagrad in priznanj, Plečnikovo medaljo za projekt Igriva arhitektura, ki se ukvarja z izobraževanjem otrok o arhitekturi, in zlato medaljo na mednarodnem bienalu industrijskega oblikovanja BIO 16.

Novoimenovana državna sekretarka po navedbah ministrstva s svojim delovanjem sledi poslanstvu, ki se zavzema za dvig prostorske kulture in uveljavitev najvišjih standardov v arhitekturi, in ob tem trdno verjame, da lahko samo s sodelovanjem ohranimo in ustvarimo boljši prostor za prihodnost.

Kavčičeva se bo v Brežanovi ekipi pridružila državnemu sekretarju Mateju Skočirju.