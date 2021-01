Minister Vrtovec sporoča, kako bo letos z vinjetami (VIDEO)

Že v letošnjem letu slovenske uporabnike avtocest in hitrih cest čaka novost. Prihajajo elektronske vinjete, ki jih bo mogoče kupiti že 1. decembra. »Letos zadnjič lepimo vinjeto na vetrobransko steklo. 1.decembra letošnjega leta bomo uvedli elektronske vinjete ter na ta način šli v korak z digitalizacijo tudi na področju cestninjenja osebnih vozil,« je na Twitterju sporočil minister za infrastrukturoNovi sistem bo predvidoma deloval tako, da bodo kamere snemale registrske tablice, Darsovi nadzorni mehanizmi pa bodo bdeli nad tem, kdo je vinjeto plačal in kdo ne. Nakup bo mogoč prek aplikacije, spleta ali na bencinskih servisih. Na matičnem odboru državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor so imeli sicer člani kar nekaj pomislekov, med drugim o načinu zaračunavanja cestnine, nadzora voznikov in učinkovitosti pregona kršiteljev.Pozor, v kolikor imate na vetrobranskem steklu nalepljeno še lansko vinjeto, jo morate do naslednjega tedna nadomestiti z letošnjo.