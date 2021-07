Bo minister Vizjak odstopil? Pravi takole ...

Po slabih 35 odstotkih preštetih glasovnic z današnjega referenduma o noveli zakona o vodah so nasprotniki zakona v veliki prednosti. Po delnih neuradnih podatkih Državne volilne komisije je za glasovalo 13,66 odstotka, proti pa 86,34 odstotka volivcev. Minister za okolje Andrej Vizjak je takole odgovoril na vprašanje novinarke TV Slovenija, ali bo razmislil o ponudbi odstopa.»Prizadeval si bomo, kako povečati denar za vzdrževanje vodotokov. Preprečiti, da bi nam vode ne bodo delale škodo, ko narastejo oz. ko prerastejo bregove. Moja prizadevanja so še naprej v pozitivnem smislu, kako ohraniti vodovarstveni sistem naprej.«Referendum o noveli zakona o vodah se je po besedah okoljskega ministra ugrabil in zlorabil za druge cilje, tudi politične. »Ljudje so odreagirali čustveno. Bodrilo in spodbujalo se jih je z nekimi pamfleti, ki nimajo veze s samim namenom zakona,« je po približno petini preštetih glasov v odzivu za TV Slovenija dejal Vizjak.Kot je dejal, je njegov naslednji korak jasen - še naprej si bo prizadeval, kako povečati denar za vzdrževanje vodotokov in kako preprečiti, da bi nam vode delale škodo, ko prestopijo svoje bregove.