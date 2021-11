Minister Tonin o kolegu Vizjaku: Na našo podporo ne more več računati

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak še vedno trdi, da v pogovoru z Bojanom Petanom o Termah Čatež iz leta 2007, ni storil ničesar nezakonitega. Ocenjuje, da zgolj branil državni interes in gre pri objavi posnetka za politični napad nanj.

Glede podpore Vizjaku pa je v oddaji 24ur zvečer spregovoril predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. Pravi, da so se z ministrom pogovorili, sam pa je govoril tudi s predsednikom vlade Janezom Janšo. Po teh pogovorih minister Vizjak, ne more več računati na podporo stranke.

Pop TV je pred dnevi objavila posnetek pogovora Andreja Vizjaka in Bojana Petana iz leta 2007, v katerem Vizjak Petanu med drugim ponuja dogovor o upravljanju Term Čatež, v katerih sta bila med lastniki glavna tabora Petanovih družb in državnih podjetij, ter dogovor glede umika lastnih delnic Term Čatež. Glede slednjega je Vizjak menil, da posla ni smiselno izpeljati, saj bi finančno obremenil družbo, poleg s kupnino tudi s plačilom davka. Vizjak Petanu med drugim ponuja tudi dobrohotnost države pri prevzemanju Term Olimia in na drugi strani svari pred tem, da bi na sodišču izpodbijali sklepe skupščine Term Čatež, pri tem pa omenja, da bodo že našli sodnika, na katerega lahko pritisnejo.

V delu opozicije so danes zaradi posnetkov Vizjakovega pogovora s poslovnežem Bojanom Petanom ponovili pričakovanje, da se glede podpre Vizjaku opredelita koalicijski stranki NSi in SMC. Kot so izpostavili v delu opozicije, se je izkazalo, da so posnetki Vizjakovih pogovorov izpred 14 let pristni, v NSi pa so oktobra dejali, da bi moral okoljski minister v primeru dokazane avtentičnosti odstopiti s položaja.

Po poročanju časnika Delo naj bi Vizjak sicer dopuščal možnost odstopa. Kot je danes dejal vodja poslancev SDS Danijel Krivec, naj bi se v SDS o tem, ali je minister še deležen njihovega zaupanja ali ne, odločali po zagovoru v okviru interpelacije. Za uspeh interpelacije je sicer treba 46 poslanskih glasov.