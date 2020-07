Minister šokiral s podatkom o Istri: V tem trenutku je ena najbolj nevarnih zaradi možnosti okužbe

Hrvaška je v zadnjih 24 urah ponovno presegla mejo sto okuženih. V statistiko so jih vpisali 104 (Slovenija 27), testirali pa so 1.417 oseb (Slovenija 935). S tem se je vrednost kazalnika okužb v 14 dneh na 100.000 prebivalcev povečala na 29,59 (za Slovenijo znaša 12,36). Države, ki imajo ta kazalnik do 10, so varne.



Ali zaradi slabe koronavirusne statistike razmišljajo, da bi Hrvaško uvrstili na rdeči seznam? Odgovarjal je minister za zdravje Tomaž Gantar.



Najprej je pojasnil, da se odločitve o uvrščanja držav na sezname nekoliko spreminjajo, pri tem pa je dodal, da si nihče več ne želi zapiranja držav. Po novem menijo, da samo število okužb v 14 dneh na 100.000 prebivalcev ne zadostuje več. Novih objektivnih kriterijev ni pojasnjeval, je pa povedal, da se na tem področju odločitve ne bodo sprejemale na hitro, če pa se že bodo, bo to skupaj z drugimi državami.



Izpostavil je, da je Hrvaška sprejela kar nekaj ukrepov po volitvah, tudi bolj zaprto mejo imajo (s Srbijo, z BiH in s Črno goro), da so tam nadzori bistveno boljši. Poudaril je, da je kritična in se približuje rdečemu območju, če gledamo po prejšnjem kriteriju, Istra. »Bila je dolgo časa ena najbolj varnih, v tem trenutku je ena najbolj nevarnih zaradi možnosti okužbe.«



Inštitut za javno zdravje ni dal pobude, da bi se Hrvaško uvrstilo na rdeči seznam, je še pojasnil.