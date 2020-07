Minister razkril zlorabo, napovedal je prijavo

Minister za delo, družino in socialne zadeveje bil tarča nepridipravov. Kot je zapisal na twitterju, je nekdo z lažnega profila pod njegovim imenom pošiljal sporočila, kakšna je bila vsebina, pa ni razkril.»Gre za vdor in zlorabo, zato vas prosim, da sporočila izbrišete in nanje ne odgovarjate. Zadevo bomo ustrezno prijavili in obravnavali. Hvala za zaupanje in spremljajte me še naprej,« je še zapisal in pripel posnetek zaslona profila, s katerega naj bi neznanci v njegovem imenu pošiljali sporočila.Minister, ki prihaja iz vrst NSi, ni edini politik, ki so se ga lotili na spletu. Pred kratkim so na družabnih omrežjih neznanci vdrli v facebook profile evropskih poslancev. Tarče kibernetskih napadov so bili evroposlanciin nekdanji predsednik vlade