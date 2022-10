Minister razkril, kakšne zneske na položnicah lahko pričakujete

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer, minister za finance Klemen Boštjančič in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan so stopili pred medije in predstavili sprejeto na današnji seji.

Klemen Boštjančič. FOTO: Jure Eržen, Delo

Kumer: Slovenija nima najdražje elektrike v Evropi

Minister Boštjančič je uvodoma spregovoril o nepovratnih evropskih sredstvih. »Veseli me, da bo Slovenija v tem tednu posredovala prvi zahtevek za plačilo prvega obroka nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, s čimer bomo po prejetem predplačilu začeli črpati ta sredstva,« je dejal minister in dodal, da lahko države članice EU sredstva za okrevanje in odpornost črpajo šele, ko dosežejo vnaprej dogovorjene mejnike in cilje. Vrednost prvega zahtevka je 57 milijonov evrov. Ta sredstva so namenjena blažitvi gospodarskih in socialnih posledic pandemije covida 19.

Kumer je govoril o učinkih vladne regulacije cen električne energije. Zanikal je navedbe, da ima Slovenija najdražjo elektriko v Evropi. »Borzne cene električne energije se oblikujejo na podlagi samodejnega algoritma med ponudbo in povpraševanjem in je zelo pomembno, kaj med seboj primerjamo,« je dejal.

Cene, ki jih ima odjemalec na računu, so cene z omrežnino, davki ipd., je še opozoril minister. Izpostavil je tudi primer tipičnega slovenskega uporabnika gospodinjskega odjema, ki je avgusta plačal 69 evrov, septembra, ko so bile cene že regulirane, pa 49 evrov. Šlo je za približno enako porabo.

Kumer je predstavil še en primer konkretnega gospodinjskega odjemalca, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Sprejeli tudi predlog zakona o zaščiti žvižgačev

Kot je povedala ministrica za pravosodje Dominka Švarc Pipan, je vlada na današnji seji sprejela predlog zakona o zaščiti prijaviteljev, t. i. žvižgačev, s katerim v slovenski pravni red prenašamo evropsko direktivo o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava. Zakon, če bo sprejet, se bo uporabljal za zaščito posameznikov, ki razkrijejo kršitve predpisov v svojem delovnem okolju, tako v javnem sektorju kot zasebnem.