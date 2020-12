Minister razkril, kakšne kazni čakajo prehitre Slovence

Vlada je danes poleg epidemije novega koronavirusa na Brdu pri Kranju obravnavala tudi zakon o prometnih prekrških, ki ga pošilja v državni zbor. Minister za infrastrukturo Jerner Vrtovec (NSi) je pojasnil, da predlog novega zakona zvišuje kazni za vožnjo z mobilnim telefonom, zmanjšuje pa kazni za prehitro vožnjo.



Pri omejitvi hitrosti na 50 kilometrov na uro bo za prekoračitev hitrosti:

- do 10 kilometrov na uro kazen 40 evrov,

- od 10 do 20 kilometrov na uro 120 evrov + 3 kazenske točke,

- od 20 do 30 kilometrov na uro 250 evrov + 5 točk,

- od 30 do 40 kilometrov na uro 500 evrov + 7 točk,

- od 40 do 50 kilometrov na uro 750 evrov + 9 točk.



Kazni se znižujejo tudi pri omejitvi 90 kilometrov na uro ter na hitrih cestah in avtocestah.



Pri omejitvi 30 kilometrov na uro so kazni:

- do 10 kilometrov na uro 40 evrov,

- od 10 do 20 kilometrov na uro 130 evrov,

- od 20 do 30 kilometrov na uro 500 evrov + 7 kazenskih točk,

- več kot 30 kilometrov na uro 1200 evrov + odvzem vozniškega dovoljenja. Več časa za preventivo »Sem zagovornik zniževanja kazni za hitro vožnjo, ker korelacije med visokimi kaznimi in prometnimi nesrečami in smrtnimi žrtvami ni. Pomembno je, da vlagamo več časa v preventivo in na ta način ublažimo posledice. Kazni bodo tako evropsko primerljive, tudi s sosednjo Avstrijo, kjer so še nižje. Kultura vožnje je povezana z ozaveščenostjo,« je pojasnil minister takšno odločitev.



Uvajajo se še nekatere novosti, je dodal Vrtovec; uvaja se možnost zavijanja v desno tudi ob rdeči luči v križiščih, ki so pregledna in kjer je to mogoče. »Ta križišča bodo primerno označena. Ta desna vozišča bodo bolj prevozna,« je pojasnil minister. Električne skiroje umeščajo v promet kot lahka tovorna vozila. »Z e-skiroji se sedaj lahko vozimo samo po kolesarskih poteh ali ob desnem robu cestišča, vožnja z e-skiroji pa je prepovedana na območjih namenjnim pešcem. Do 18. leta je obvezna čelada, uporaba skirojev pa je dovoljena od 14. leta naprej,« je dejal minister.



Uvaja se avtocestna policija, s katero se bo po besedah ministra povečala varnost, pretočnost, zmanjšali se bodo zastoji, sploh ob nesrečah, ko velikokrat deli avtocest dobesedno obstojijo.



V veljavo bo prišla sredi januarja prepoved prehitevanja tovornjakov od Šentilja do Kopra.