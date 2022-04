Minister razkril, kdo ga je vse življenje »nategoval«

Že pred dnevi smo pisali, da je na nekaterih upravnih enotah treba zelo dolgo čakati na termin za urejanje osebnih dokumentov. Čeprav na večini upravnih enot naročanje na termine ni več potrebno, pa to še vedno velja na Upravni enoti (UE) Ljubljana zaradi povečanega obsega dela. Vse več kritik pa na račun novih osebnih izkaznic dobiva minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki ima kritik na račun počasnih postopkov in vrst na Upravnih enotah. Nezadovoljstvo uporabnikov je velika in eden izmed njih ga je izzval tudi na twitterju.

Minister mu ni ostal dolžan in zapletla sta se v pravi besedni duel. Minister je naprej pojasnil, da izvajanje postopkov ni v pristojnosti njegovega ministrstva, navedel je, na koga se lahko nezadovoljni uporabniki obrnejo.

Do kakšenga konstruktivnega dogovora sicer nista prišla, so se pa v pogovor vmešali še ostali uporabniki twitterja, ki niso bili prav nič zadovoljni z ministrovimi odgovori.