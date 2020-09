Minister prejel račun od RTV za 70 tisoč evrov: Nesramnost brez primere

Tanja Žagar s cmokom v grlu

Tako kot številni slovenski glasbeniki in glasbenice se tudi Tanja Žagar sprašuje, kdaj bomo dočakali čase, kot smo jih bili nekoč vajeni. Čase, ko so lahko glasbeniki na odru stali brez skrbi in stresa, čase, ko si niso belili glave s tem, kako bodo preživeli. Kljub vsem nevšečnostim, ki so doletele Tanjo in njene glasbene kolege, pa se je pevka pred nekaj dnevi spomnila svojega