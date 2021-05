Minister potrdil dobro novico za slovenske upokojence

Finančni ministerje na srečanju z vodstvom Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) zagotovil, da zniževanja pokojnin ne bo ne v letošnjem ne v naslednjih letih. »Prav nasprotno, pokojnine se bodo zviševale, tako kot je določeno v zakonodaji,« je dejal po sestanku.Šircelj je zagotovil, da nikoli ni bilo rečeno, da bi se pokojnine zniževale. Nekatere izjave na to teme so bile po njegovih besedah posledica različne metodologije izračunavanja celotnega obsega pokojninskih izdatkov. »Nobenega šestodstotnega zniževanja pokojnin ne bo, niti se na ministrstvu za finance na to ne pripravljamo,« je poudaril.Ne nazadnje se bo pri upokojencih po njegovih besedah poznala tudi predvidena davčna reforma. Na eni strani predvideva namreč dodatno seniorsko olajšavo, na drugi strani pa se postopoma do 7500 evrov dviguje tudi splošna olajšava. »Finančni položaj vseh, tudi upokojencev, bo ugodnejši, če oziroma ko bo sprejeta ta davčna zakonodaja,« je še pojasnil.Predsednik Zdusa Janez Sušnik je potrdil, da je bil v minulih tednih zaradi izjav o kar šestodstotnem znižanju pokojnin velik pritisk. Zato so zadovoljni, da so iz prve roke dobili zagotovilo, da se pokojnine ne bodo znižale, pač pa obratno.Na domnevno potrebo po znižanju pokojnin je pred tedni opozorila predsednica SAB. Kot je dejala v izjavi za medije, bi se ob načrtovanem povečanju izdatkov države po izračunih fiskalnega sveta pokojnine morale znižati. »Fiskalni svet je izračunal, da se bodo morale ob takih številkah pokojnine v letu 2022 znižati za 6,4 odstotka. Vlada usmerja puščice v tiste, ki si to najmanj zaslužijo,« je dejala.