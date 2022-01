Prihajajo novi dnevi cepljenja: vsak odmerek šteje

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob širjenju nove koronavirusne različice omikron napovedal nove dneve cepljenja z geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo naprej. Potekali bodo med četrtkom in soboto v zdravstvenih domovih in covidnih bolnišnicah. V treh dneh bodo vsi cepilni centri odprti od 8. do 20. ure, naročanje pa ne bo potrebno.

Cilj akcije je precepiti čim več ljudi s prvim, drugim ali tretjim odmerkom. »Vsakdo šteje in vsak odmerek zaščite šteje. Odločitev za cepljenje je odločitev za zdravje in za vrnitev v življenje, kot smo ga poznali pred marcem 2020,« je dejal Poklukar.

Akciji bodo na pomoč priskočili zasebniki, zobozdravniki, lokalne skupnosti, civilna zaščita in Rdeči križ Slovenije. Tokrat cepljenja v nočnem času ne bo, bo pa potekalo tudi s pomočjo mobilnih enot. Termini in lokacije bodo znani v prihodnjih dneh.

Cepljenje smiselno tudi za prebolevnike

Poudaril je, da v peti val vstopamo s »prenizko precepljenostjo, preobremenjenimi bolnišnicami in izčrpanim kadrom«. Nove cepilne dneve vpeljujejo, ker ne vedo, kaj bo družbi in zdravstvenemu sistemu prinesla nova koronavirusna različica omikron.

Ker je zaradi hitrega širjenja nove različice v prihodnjih dneh pričakovati še večje povpraševanje po PCR-testiranju potekajo dogovori za povečanje kapacitet. Kot je napovedal, bo več znanega v prihodnjih dneh.

Izpostavil je, da je cepljenje smiselno tudi za prebolevnike. Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ priporoča cepljenje osebam, ki so prebolele covid-19, en do šest mesecev po preboleli bolezni. Če je bila oseba pred okužbo s koronavirusom polno cepljena, pa skupina prejem poživitvenega odmerka priporoča tri do šest mesecev po preboleli bolezni, je pojasnil minister za zdravje.

Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je na sestanku prejšnjo sredo po besedah Poklukarja izdala tudi priporočilo, da se polno cepljenim, ki hkrati bolezni covid-19 še niso preboleli, prejem poživitvenega odmerka priporoči po treh mesecih od osnovnega cepljenja proti covidu-19.

Skupina je pred tem cepljenje s poživitvenim odmerkom priporočala po šestih mesecih, prejem poživitvenega odmerka pa je bil sicer omogočen že po treh mesecih od polnega cepljenja.