Minister Poklukar napovedal vojno desnim skrajnežem: Vaških straž, vard in neonacističnih skupin ne bomo dovolili

Na Rudnem polju na Pokljuki je danes potekala sklepna prireditev 38. spominskega pohoda borcev, članov veteranskih organizacij in častnikov na Triglav. Slavnostni govornik, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, je udeležencem zagotovil, da raznih vard, vaških straž in neonacističnih skupin ne bodo dovolili, je poročal Radio Slovenija.

Poklukar se je v nagovoru spomnil dveh zgodovinskih dogodkov razvitja slovenske zastave na vrhu Triglava leta 1944 in 1991. »Kot narod smo lahko odkrito ponosni na velikane slovenstva, ki so nam skozi stoletja korak za korakom, upor za uporom, besedo za besedo omogočili življenje v svobodi in miru demokratičnega sveta,« je nagovoril zbrane.

Prišla tudi 99-letnica

Po poročanju Radia Slovenija se je na Rudnem polju danes zbralo več kot 500 pohodnikov. Na slovesnosti sta bila tudi udeleženka partizanske patrulje iz leta 1944 99-letna Vlasta Vidic in gorski reševalec Janez Brojan, ki je z ostalimi gorskimi reševalci razvil zastavo na vrhu Triglava leta 1991.

Vrh Triglava je letos osvojilo 276 pohodnikov. Najbolj vzdržljivi so na pohod krenili iz Ankarana, s Kuma, iz Celja, z Nanosa in iz Radovljice, najbolj številčni pa so bili pohodniki s Pokljuke.

Spominski pohod na Triglav v počastitev partizanskih patrulj leta 1944 in izobešanja slovenske zastave na vrhu Triglava leta 1991 vsako leto poteka v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Radovljica, Odbora veteranskih organizacij Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze slovenskih častnikov.