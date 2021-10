Minister Poklukar: »Ta trenutek ni bolan eden od nas, bolna je družba«

Minister za zdravje Janez Poklukar je v današnjem nagovoru udeležencev na konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije med drugim dejal, da za zaključek epidemije covida-19 potrebujemo medgeneracijsko enotnost in enotnost v odnosu do cepljenja proti covidu-19. Izpostavil je tudi pomen zaupanja v stroko in globalnega povezovanja.

Smo v težkih časih

»Epidemija nas sedaj že več kot 18 mesecev tako ali drugače izčrpava in na vseh korakih družbe zmanjkuje rezerv. Tudi dogajanje v družbi v teh dneh je samo posledica tega. In zato so teme, kot so etični vidiki v medicinski znanosti, izrednega pomena,« so ministrov nagovor na konferenci, ki je potekala pod okriljem Zdravniške zbornice Slovenije, povzeli v zapisu na spletni strani ministrstva.



Po njegovem mnenju je prvi korak do zadostne precepljenosti solidarnost. Prepričan je, da bomo epidemijo vsi skupaj premagali, ob tem pa je poudaril, da je epidemija družbeni problem.



Za zaključek epidemije po njegovih navedbah potrebujemo medgeneracijsko enotnost in enotnost v odnosu do cepljenja. Ob tem je izpostavil tudi globalni pomen povezovanja. "Prepričati oziroma ustrezno nagovoriti in opolnomočiti moramo vsakega Zemljana in mu priskrbeti cepivo, da bo opravil svojo solidarno nalogo tako, kot jo opravljamo vsi ostali," je dejal.



»Ta trenutek ni bolan eden od nas, bolna je družba. Samo z zavedanjem, kaj je zdravje za posameznika in za družbo, torej javno zdravje, bomo tudi v bodoče močneje pripravljeni na take izzive, kot je današnja kriza,« je svoj nagovor sklenil minister za zdravje.





