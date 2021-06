Minister Poklukar še kar vodi, Janševi vladi višja ocena (FOTO)

Podpora SDS nespremenjena

FOTO: Leon Vidic/delo

Petina vprašanih ne ve, komu bi na volitvah namenila svoj glas

Minister za zdravje ostaja najbolj priljubljen politik

Simoniti prepričljivo zadnji

Vasko Simoniti. FOTO: Zajem Zaslona/rtv Slovenija

Ocena dela vlade se je ta mesec glede na rezultate javnomnenjske raziskave, ki jo je za Delo izvedla Mediana, nekoliko zvišala. Podpora SDS, ki bi prejela najvišjo podporo med strankami, ostaja nespremenjena.Če bi bile parlamentarne volitve jutri, bi največ podpore med strankami s 17,3 odstotka prejela SDS, kar je enako kot v prejšnjem mesecu. S 43,5 na 48 odstotkov pa se je povečal delež vprašanih, ki SDS zagotovo ne bi volili.Drugo mesto bi zasedla SD, za katero bi glasovalo 10,8 odstotka anketiranih, kar je za približno poldrugo odstotno točko manj kot v maju. Sledi ji LMŠ, ki bi prejela 9,7 odstotka glasov, kar je za dobri dve in pol odstotni točki več kot prejšnji mesec. Višjo podporo bi zabeležila tudi Levica, ki bi se s 8,6 odstotkov podpore uvrstila na četrto mesto.Sledijo NSi, za katero bi glasovalo 3,5 odstotka vprašanih, kar je za odstotno točko manj kot maja. DeSUS bi glas namenilo 2,7 odstotka vprašanih, SAB pa 2,3 odstotka. Podpora SMC se je v zadnjem mesecu prepolovila, volilo bi jo 0,5 odstotka vprašanih. Prepolovila se je tudi podpora SLS, ki bi jo na volitvah obkrožilo 1,6 odstotka anketiranih.Stranke vladne koalicije SDS, NSi in SMC bi po tokratni mnenjski anketi dobile 21,4 odstotka glasov, opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB pa deset odstotnih točk več, torej 31,4 odstotka.Z 18,3 odstotkov na 19,6 odstotkov pa se je zvišal delež tistih, ki ne vedo, koga bi volili na parlamentarnih volitvah. Krivulja srednje ocene dela vlade se je že drugi mesec nekoliko dvignila, z 2,43 na 2,47. Med vprašanimi pa še vedno več kot polovica delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno ali zelo negativno. Delež tistih, ki se jim zdi delo vlade srednje dobro, znaša 21,5 odstotka, delo vlade pa pozitivno ali zelo pozitivno ocenjuje 23,1 odstotkov sodelujočih.Na lestvici priljubljenosti politikov že četrti mesec vodi minister za zdravje, sledi mu predsednik republike. Na tretjem mestu je tudi po dveh poskusih menjave predsednik državnega zbora. Sledita mu minister za infrastrukturoin minister za delo, ki je v zadnjem mesecu padel za dve mesti.Na lestvici sta se povzpela predsednica SD Tanja Fajon in predsednik LMŠ Marjan Šarec.Na zadnjem mestu ostaja minister za kulturo, notranjega ministra, s katerim sta si v maju delila zadnje mesto, pa so sodelujoči v anketi ocenili nekoliko bolje in se je tako uvrstil na predzadnje mesto lestvice.Raziskavo je za uredništvo Dela izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 7. in 10. junijem na reprezentativnem vzorcu 710 prebivalcev Slovenije.