Minister Poklukar: Protesta sta bila festival opozicijskih strank SDS in NSi

Varnost v Sloveniji je stabilna in trditve o poslabšanju razmer ne držijo, je danes v izjavi za medije zatrdil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Policija je kazniva dejanja pripadnikov romske skupnosti preiskala in osumljence prijela. Hkrati je obsodil poziv poslanca SDS Žana Mahniča k oboroževanju.

Minister Poklukar je obsodil nasilje predstavnikov romske skupnosti nad posamezniki. Poudaril je, da je vsako nasilno dejanje nedopustno, nepotrebno in vredno obsojanja. Pozval je romsko skupnost in ostale, da se vzdržijo nasilnih napadov ter izrazil zaupanje v slovensko policijo in pravosodni sistem. Slovenska policija bo po ministrovih zagotovilih morebitna podobna kazniva dejanja čim prej preiskala.

Poklukar je pohvalil predstavnike romske skupnosti, ki so sodelovali s policijo in pomagali prijeti osumljence napada na 70-letnika na območju ljubljanskih Kleč.

Proteste je Poklukar označil za legitimno in ustavno dopustno izražanje mnenj. Ob tem pa je posvaril, da sta bila protesta v Šentjerneju in Ljubljani sicer "predvsem festival opozicijskih strank SDS in NSi", ki sta priložnost izrabili za kritiziranje vlade premierja Roberta Goloba. Ta vlada je sicer po Poklukarjevem mnenju edina, ki se je aktivno lotila urejanja romskega vprašanja. Poziv poslanca SDS Žana Mahniča k oboroževanju je Poklukar označil za povsem nedopustnega. Poudaril je, da lahko orožje, ki ga imajo prebivalci doma, zelo hitro pride v napačne roke, kar vodi v nesreče in podobne strelske pohode, kot se je letos zgodil v avstrijskem Gradcu. Pozval je k premisleku in treznosti.

Prisotnost policije je po Poklukarjevih navedbah v jugovzhodnem delu Slovenije povečana že od lani, trenutno pa jo krepijo v občinah Škocjan in Šentjernej, kjer je varnostna situacija zaradi več romskih naselij slabša. Policija za večjo varnost med drugim deluje na poljih in v zraku z droni in helikopterji, je izpostavil Poklukar.