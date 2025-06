Minister Poklukar priznal: »Varnostne romantike je v Sloveniji konec«

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in šef policije Damjan Petrič sta na slovesnosti ob dnevu slovenske policije izpostavila tudi negotove varnostne razmere.

»Varnostne romantike je v Sloveniji konec,« meni Poklukar. Zagotovila sta, da se policija temu prilagaja, tudi s krepitvijo sodelovanja z drugimi državami in lokalnimi skupnostmi.

Slovenska policija ni le uniforma

V. d. generalnega direktorja policije Petrič je v govoru na osrednji slovesnosti v Novi Gorici izpostavil, da slovenska policija danes ni več zgolj uniforma in modra luč. »Je branilka pravne države, zagovornica človekovih pravic, partnerka ljudem in zaveznica evropske varnosti« je povedal. Delo policije se je v več kot treh desetletjih po njegovih besedah spremenilo. Sooča se z izzivi, kot so kibernetski kriminal, hibridne grožnje, radikalizacija, temni splet, umetna inteligenca, grožnje na spletu in lažne novice. Temeljno poslanstvo policije pa ostaja, kako zaščititi posameznika in skupnost.

Tudi minister za notranje zadeve Poklukar je v govoru izpostavil sodobne varnostne razmere. Izzivi, kot so dezinformacije, grožnje šolam in različnim institucijam, kibernetski napadi, vohunska dejavnost in grožnja s terorističnimi napadi, zahtevajo od sistema notranje varnosti po njegovih besedah večjo previdnost in predvsem spremembe širšega razumevanja varnosti.

Zagotovil je, da se na ministrstvu in v policiji pospešeno prilagajajo na novo varnostno realnost. Poklukar je povedal, da so sistem notranje varnosti začeli bolj krepiti, ga povezovati in povečevati njegovo odpornost. »Naš ključni cilj je še naprej ohranjati visoko stopnjo varnosti v Sloveniji ter povečati odpornost pred novimi oblikami varnostnih tveganj in groženj,« je dodal minister.

Obregnila ste se ob mnenje javnosti o policiji

Govorca sta se obregnila tudi ob mnenje javnosti o policiji. Petrič je dejal, da je prav, da je delo policije pod drobnogledom. A kadar kritike presežejo meje strokovnosti in poštenosti, je po njegovih besedah prav, da nanje opozorijo. »Diskreditacije zaposlenih, ki odmevajo v javnosti in se pojavljajo zgolj zato, da bi se ustvarjal strah med ljudmi, ali da bi kdo užil pet minut medijske slave. To se mi zdi neprimerno in škodljivo za zaupanje med ljudmi in njeno policijo,« je poudaril Petrič. Tudi Poklukar je spomnil, da se v zadnjem času pogosto želi ustvariti vtis, da je v slovenski policiji vse narobe. »Nismo popolni, se pa znamo pogledat v ogledalo,« je prepričan minister.