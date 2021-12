Grozljiva zgodba 45-letnika pretresla celo ministra: Take prizore je težko gledati

Minister Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci pojasnil tudi, zakaj so se italijanski vojaki, ki so priskočili na pomoč slovenskemu zdravstvu, vrnili v domovino. »Skupno število hospitaliziranih je trenutno manj kot 750, zato v tem trenutku zmoremo sami.« Če bo potreba, pa zagotavlja, da bodo v kontaktu tudi z italijanskimi oblastmi. »Danes imamo pred vrati omikron, nihče ne ve, kako se bo zgodba odvijala. Zato je solidarnost v Evropi še kako pomembna.«

Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec, Delo

Minister je predstavil tudi primer, ki ga je pred kratkim pretresel. »Naj povem, da sem bil nedavno znova na delu na covidni intenzivi. Z vsem vedenjem in znanjem, ki ga imam kot zdravnik, moram reči, da sem bil pretresen ob dogajanju,« 45-letnika, ki je zbolel za covidom, so morali takoj ob sprejemu v bolnišnico priklopiti na aparat. »V naslednjih urah je bilo ugotovljeno, da ima obsežno pljučno embolijo z obremenitvijo desnega dela srca. V nadaljevanju se je to razvilo še v trombotičen dogodek z vidika srčnega infarkta. Res težka zgodba mladega človeka. Prosim, pojdite se cepit, ker te prizore je res težko gledati.«