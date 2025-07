Minister Poklukar po izjemno nasilnih napadih Romov: »Varnostne razmere so tu nekoliko zapletene« (FOTO)

Varnostne razmere v občini Šentjernej so »nekoliko zapletene«, zato bo policija tam še povečala prisotnost, je po današnjem sestanku s šentjernejskim županom Jožetom Simončičem, ki se ga je udeležil tudi prvi mož policije Damjan Petrič, dejal notranji minister Boštjan Poklukar. V občini namreč beležijo povečano število napadov na občane.

Po besedah Poklukarja so skupaj z županom in predstavniki policije po nekaj odmevnih kaznivih dejanjih in napadih na občane v zadnjem obdobju pogledali, kakšen je varnosti položaj v občini.

Vse štiri gume so preluknjali Andreju Brečku, uničujejo mu imetje, pred dnevi so ga brutalno pretepli. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

»Policija je nekatera kazniva dejanja že preiskala in storilce prijeta, nekatera kazniva dejanja pa še preiskuje. Verjamem, da bo pri tem uspešna,« je dejal. Vseeno minister ocenjuje, da je varnostni položaj v občini »nekoliko zapleten«, zato bo policija še povečala število svojih enot v občini. Še naprej teče tudi akcijski načrt, ki ga je policija uvedla po lanski zaostritvi razmer na območjih , kjer živijo Romi, je dodal.

Minister bo vse, kar je danes slišal, prenesel pristojnim ministrom in o pogovoru obvestil predsednika vlade, je še napovedal. Poudaril je nujo, da pri reševanju romskih vprašanj vsi pristojni naredijo svoje.

»Želim si, da vsi v verigi razumemo, da je kaznivo dejanje treba čim prej preiskati, storilce pa, v kolikor je to potrebno, zapreti oz. jim izreči ustrezno sankcijo,« je dejal. Naj se aktivno vključita v reševanje razmer v Šentjerneju, je Poklukar pozval tudi predsednika Zveze Romov Slovenije in Združenja foruma romskih svetnikov.

S policijo dobro sodelujejo

Župan Simončič je povedal, da se je v občini v zadnjih dveh mesecih zgodilo več zelo nasilnih kaznivih dejanj, med drugim trije napadi s težkimi poškodbami, ki so jih zagrešili posamezni Romi. »Zato so ljudje ogorčeni in jezni, ravnanje države na tem področju pa ocenjujejo kot neustrezno,« je dejal.

Andreja Goriška je Rom napadel s palico. FOTO: Osebni Arhiv

Še najmanj so po besedah župana nezadovoljni z delom policije. »Z njo dobro sodelujemo. Tudi minister za notranje zadeve je eden redkih ministrov, ki si upa priti v našo občino. Premalo pa se naredi na področju delovnopravne zakonodaje, sociale in pravosodja. Sodni postopki so prepočasni,« je opozoril. Zato si želi, da država sprejme potrebne sistemske ukrepe. Po besedah v. d. generalnega direktorja policije Petriča statistika res kaže, da je jugovzhodna Slovenija po številu kaznivih dejanj na 1000 prebivalcev bolj obremenjena kot drugi deli držav. Je pa razveseljivo vsaj to, da se stanje glede na lani ni poslabšalo, ampak se je malenkostno celo izboljšalo, kar pripisuje povečani prisotnosti policije.

»Vseeno pa na dolgi rok to ni pot do uspeha, ampak je le pot k ohranjanju stabilnosti. Zato bomo morali skupaj z ostalimi partnerji narediti korak naprej tudi na zakonodajnem področju, med drugim tudi pri tem, da bi bili postopki za storilce, ki so povratniki kaznivih dejanj, hitrejši in učinkovitejši,« je dejal Petrič.

Da bi lahko učinkoviteje preganjali prav storilce, ki ponavljajo svoja dejanja, je občane pozval, naj prijavljajo vsa kazniva dejanja.