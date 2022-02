Malovrh ministra obtožil, da zavaja pri opravičevanju PCT

V Sloveniji že nestrpno pričakujemo napovedano rahljanje ukrepov, ki ga je predlagala stroka, prek družabnih omrežjih pa tudi potrdil prvi mož vlade Janez Janše. A zdi se, da bo šlo počasneje, kot bi si nekateri želeli.

Peter Malovrh, ki že precej časa izvaja analize in projekcije gibanja epidemije novega koronavirusa (covidslo.net), je včeraj zapisal (nelektorirano): »Minister Poklukar je danes pri opravičevanju preostanka PCT žal zopet zavajal in omenjal 1000 postelj, ki jih po njegovem covid bolniki jemljejo in zato drugi posegi niso možni. Bolnikov je 911, od tega v rdečih conah bolnišnic 155. Ostane 756. Veliko jih je tudi s covid ... "S" covid jih je 367, in za njih ne vemo, ali so že pred pozitivnim testom zasedali posteljo ali ne. Te podatke ima minister, javno niso objavljeni. Če je pol od njih že prej bilo v bolnišnicah, je novozasedenih postelj dejansko okoli 600 in ne 1000! Upam, da minister pojasni, če sem si karkoli narobe razlagal, se bom seveda opravičil ker 600 od 6600 se sliši drugače kot 1000 od 6600.«