Minister Poklukar ni mogel skriti čustev: Tudi sam vsak dan mislim na Katjo (V ŽIVO)

Spremljamo novnarsko konferenco o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala minister za zdravjeiniz Fakultete za farmacijo v Ljubljani.Minister je uvodoma predstavil stanje v bolnišnicah. Kot je dejal, je stanje trenutno stabilno, število hospitaliziranih se je zmanjšalo, se pa pojavljajo izzivi na področju intenzivni terapiji. Trenutno je aktivnih 13 covid bolnišnic.Pojasnil je napovedi, na podlagi so se odločili za uvedbo pogoja PCT v vseh sferah življenja. »Napovedi IJS so 29. avgusta kazale, da si lahko brez ukrepov v sredini oktobra v bolnišnicah obetamo 3000 pacientov, na intenzivni pa 600. To nas je skrbelo, saj se je v drugem valu jeseni število obolelih zelo povečalo.« Uvedba PCT pogoja je bilo orodje, da smo lahko živeli normalno, je poudaril Poklukar. Druga alternativa bi bila zaprtje države, česar si po njegovih besedah ne moremo privoščiti.»O CPT smo se pričeli pogovarjati sredi poletja in ga s 15. 9. uvedli. Uvedba pogoja CPT je bila edini način, da družbo ohranimo odprto. Ukrep bi se lahko stopnjeval v hudo ekonomsko krizo in brezposelnost,« je poudaril.Svoj nastop je Poklukar zaključil malce bolj čustveno. »Res je, cepiva imajo stranske učinke. Res je, cepivo nas pred okužbo ne ščiti stoodstotno. Tudi sam vsak dan mislim na Katjo,« je dejal minister in dodal, da hkrati vsak dan misli tudi na več kot 4600 žrtev, ki so boj s covidom izgubile. Zato je še enkrat vse pozval k cepljenju, ljudi pa pozval, naj se ne prepirajo s svojimi bližnjimi in prijatelji, v kolikor ti mislijo drugače.V sredo so ob opravljenih 5.336 PCR-testih potrdili 968 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 18,1 odstotka in je manjši kot dan pred tem (19,6 odstotka). Opravili so tudi 23.853 hitrih antigenskih testov, ki jih nato naknadno, če so pozitivni, preverjajo z zanesljivejšimi PCR-testi.V bolnišnicah danes zdravijo 413 covidnih bolnikov, kar je 13 manj kot včeraj. Intenzivno nego potrebuje 114 bolnikov, kar je enako kot včeraj.