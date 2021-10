Minister Počivalšek udaril nazaj: objavil posnetek, kjer Bratuškova veselo prepeva (VIDEO)

Predsednica SAB Alenka Bratušek je odpotovala v Bruselj, kjer je obiskala stranko zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE). Od vodilnih je zahtevala, da stranko SMC izključijo iz skupine. Kot pravi predsednica SAB, bo ALDE od SMC najprej zahteval pojasnila, nato pa točko o tem uvrstil na sestanek vodstva, končno besedo pa bo imel svet stranke ALDE.

Na potezo Bratuškove se je na twitterju že odzval predsednik SMC Zdravko Počivalšek, ki je zapisal: »Če bi bili vsi tako rdeči kot @ABratusek, bi bila Evropa res #KUL, kaj ne?« A to še ni bilo vse: minister je pripel celo starejši video, kjer Bratuškova prepeva vsem poznano pesem Bandiera rossa.

Miha Rebolj iz stranke SMC se je ta teden na twitterju že odzval, da se že veselijo razprave »na to temo in argumentacije, kdo s(m)o pravi liberalci ter kdo zna/zmore s politiko odprtih vrat povezovati in graditi.« Jernej Pavlič (SAB) meni, da SMC v ALDE nima več kaj iskati. »Če podpiraš in sodeluješ v ekstremno desni vladi, ki ne spoštuje vrednot in članov tvoje skupine (jih žali in ponižuje) in s svojo podporo tej vladi rušiš temelje demokracije, pravno državo, svobodo medijev, potem enostavno ne moreš biti del te skupine,« je zapisal.