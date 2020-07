Minister Počivalšek: Nisem bil priprt (V ŽIVO)

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijoje na današnji novinarski konferenci dejal, da ga torkove hišne preiskave niso presenetile ter da je to pričakoval. Kot je dodal, je pristojnim predložil vse dokaze ter da je z njimi ves dan sodeloval.»Nisem bil priprt, temveč pridržan za čas hišne preiskave, kar je običajen postopek,« je poudaril minister.Kriminalisti NPU so v torek na 11 naslovih izvajali hišne preiskave zaradi spornih poslov z opremo. Med osumljenimi je tudi minister Počivalšek. Preiskovali naj bi podjetje Geneplanet, ki je dobilo osem milijonov evrov vreden posel za dobavo medicinskih ventilatorjev. Preiskovalci so v večernih urah zaključili hišno preiskavo v prostorih ministrstva za gospodarstvo, kjer so iskali dokaze za sum kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev.Kot so v poznih večernih urah zapisali na Počivalškovem facebook profilu, je minister »v preiskavi polno sodeloval«. Dodali so, da si, kot je že dejal, želi, da bi se primer nabave zaščitne opreme preiskal hitro, strokovno neoporečno in brez očitne politične motivacije.