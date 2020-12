Minister Počivalšek je jezen: tajen dokument, on pa o njem v javnosti

Res nenavadno: dokument tajen, on pa pripravi novinarsko konferenco

Vesel na novinarski konferenci ostro proti novinarju

Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel je moral odgovarjati na številna vprašanja, prav nič gosposko oziroma kot se za funkcionarja v državni službi spodobi, pa ni nastopil pri vprašanju nekega novinarja. Njegov ton glasu in stavek sta bila kar malce žaljiva: »Dobro so vam pripravili vprašanje.«



Poleg tega je govoril o tovarni zlobe, ki se vrti okoli njega kot predsednika in pritiskih, katere bo sam preživel. Vesel sicer vsebine poročila Računskega sodišča ni razkril.



Video si lahko pogledate v zgornji povezavi v članku. Njegov odziv na novinarsko vprašanje pa najdete na 46.50.

Prvak SMC in gospodarski ministernapoveduje, da se bo argumentirano in dokumentirano odzval na osnutek revizijskega poročila računskega sodišča glede nakupa zaščitne in medicinske opreme v epidemiji. Osnutek so pričakovali in po hitrem pregledu ne vsebuje nič takega, kar sicer širijo nekateri mediji, je pojasnil.»Želim si, da se zgodba nabave medicinske opreme dokončno razišče in zaključi, še posebej glede moje vloge v njej. Rad bi dokončno zavrnil medijsko predstavljene očitke in hočem nazaj svoje dobro ime,« je v pisnem odzivu na današnjo novinarsko konferenco predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela navedel Počivalšek. Dodal je, da z vsemi organi tvorno sodeluje.Ob tem je minister poudaril, da so politične zgodbice, povezane s konstruktivno nezaupnico in napovedano instrumentalizacijo preiskave za rušenje vlade, nesprejemljive. Verjame, da bodo vsi organi, ki preiskujejo to zadevo, ravnali korektno in da nanje ne bo vplival politični pritisk tega trenutka.Je pa po njegovem mnenju zelo nenavadno, da je predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel na novinarski konferenci sploh predstavil osnutek poročila, saj gre za vmesen in tajen dokument, na katerega se bodo revidiranci šele odzvali.»Dejstvo, da se to dogaja v obdobju rušenja vlade in le nekaj ur pred sejo sveta naše stranke, meče zelo čudno luč na celoten postopek,« je podobno kot pred nekaj dnevi, ko je Vesel v zvezi s tem že nastopil v javnosti, ocenil predsednik SMC.Ponovno je poudaril, da so v težkih časih z ekipo trdo in pošteno delali, da so zdravstvenemu sistemu zagotovili nujno opremo. »Na naše delo sem ponosen in zavračam vse obtožbe, ki jih širijo mediji in opozicija,« je dodal.Računsko sodišče je namreč danes izdalo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije covida-19. Policiji so poslali dokument, v katerem so 13 izvedenih pogodb označili kot takšne, kjer bi lahko bili zaznani sumi kaznivega dejanja.