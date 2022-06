Minister po koncu mandata zapustil Slovenijo

Te dni je minister za digitalno preobrazbo Marko Boris Andrijanič že predal posle svoji naslednici Emiliji Stojmenovi Duh in se že podal novim izzivom naproti. Ko je sporočil, se vrača v Anglijo, kjer bo nadaljeval svojo kariero. V Oxfordu sicer živi in dela tudi njegova žena Dhruti. »Ni besed, s katerimi bi opisal hvaležnost in čast, da sem lahko služil domovini kot minister za digitalno preobrazbo. Hvala, draga Slovenija, za priložnost in srečno!« je zapisal na twitterju.

Andrijanič je ministrski položaj prevzel julija lani, pred tem je bil pet let zaposlen v ameriški multinacionalki Uber. Na volitvah je kandidiral na listi NSi, do uvrstitve v parlament pa mu je zmanjkalo le malo.