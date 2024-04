Minister obljublja: Pošte in Triglava ne bomo prodali

V ozadju prekvalifikacije Pošte Slovenije in Zavarovalnice Triglav iz strateških v pomembni naložbi, ki jo prinaša osnutek prenovljene strategije upravljanja državnih naložb, niso težnje po prodaji obeh podjetij, zagotavlja finančni minister Klemen Boštjančič. Največ pomislekov v zvezi s tem imajo sindikati, te so danes predstavili tudi ministru.

Kot je v izjavi medijem po srečanju s sindikati dejal Boštjančič, je do spremembe klasifikacije državnih naložb v Pošti Slovenije in Zavarovalnici Triglav v osnutku strategije prišlo »izključno zaradi tehničnih razlogov«.

Po ministrovih besedah omenjeni naložbi že v stari strategiji nista izpolnjevali pogojev za to, da bi bili razvrščeni kot strateški. »Danes smo to sindikatom tudi pojasnili. Nobene težave ni, da bomo to tudi v strategijo bolj jasno zapisali, da popolnoma odpravimo špekulacije, da ima vlada ali kdorkoli namen prodajati Triglav ali Pošto Slovenije,« je poudaril Boštjančič in dodatno zagotovil, da država ne namerava prodati nobenega odstotka omenjenih družb.

Pri Telekomu se je zgodila obratna zgodba - glede na osnutek strategije državna naložba v njem prehaja iz portfeljske v pomembno naložbo. »Prekvalificirali smo jo zato, ker smo ocenili, da Telekom Slovenije upravlja s pomembno infrastrukturo za državo,« je zatrdil minister.

Glede same priprave osnutka prenovljene strategije je Boštjančič pojasnil, da je bila ta zaključena konec 2023, od tedaj pa so jo usklajevali znotraj koalicije in med posameznimi resorji. V začetku tega tedna so jo nato poslali v pregled socialnim partnerjem.

Da so sindikati zaskrbljeni nad vsebino osnutka strategije upravljanja državnih naložb, ki pomembno spreminja pozicijo države v odnosu do omenjenih podjetij, pa je po koncu srečanju z ministrom Boštjančičem v imenu sindikalne strani dejal predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber.

»Glede Pošte Slovenije smo odločno izrazili stališče, da je nesprejemljivo strateškost Pošte spreminjati v drugo obliko. Tudi glede na to, kako je to urejeno v sosednjih državah,« je poudaril sindikalist in dodal, da skoraj ni države v Evropi, ki ne bi imela poštnih storitev 100-odstotno ali vsaj v večinskem deležu pod svojim okriljem.

Glede Zavarovalnice Triglav je Lorber izpostavil, da so jim predstavniki ministrstva pojasnili, da bi država v skladu z osnutkom strategije ohranila 34-odstotni delež, ki ga obvladuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Vprašljiv pa je po njihovem mnenju tisti delež, ki se nanaša na upravljanje Slovenskega državnega holdinga (SDH). »Okoli tega bomo počakali na dodatna pojasnila in morebitno spremembo v odnosu do strateškosti te naložbe,« je napovedal.

Osnutek prenovljene strategije po oceni sindikatov omogoča tudi privatizacijo Slovenskih železnic na področju tovornega prometa, »ker ne izpostavlja več zahteve po večinskem deležu odvisnih družb v tem in še marsikaterem drugem podjetju«.

Minister Boštjančič na drugi strani zagotavlja, da pri Slovenskih železnicah ni nobenih sprememb pri klasifikaciji. Kot je še pojasnil, so jih sindikati opozorili na vprašanje hčerinskih družb ter v zvezi s tem na njihovo raznolikost in različne statuse, s čimer so se na ministrstvu strinjali.

Glede poteka današnjega sestanka je Lorber dejal, da je nekatere danes predstavljene argumente sindikatov ministrstvo prepoznalo, če pa jih bo upoštevalo pri pripravi spremenjene strategije, pa bodo videli. Ob tem so napovedali, da bodo pripombe v zvezi z osnutkom na ministrstvo posredovali do začetka prihodnjega tedna.

Ogorčenje nad osnutkom prenove strategije upravljanja naložb države so medtem danes izrazili v Sindikatu poštnih delavcev. Kot so ocenili v sporočilu za javnost, dokument pomeni "korak k privatizaciji državnih podjetij, tudi Pošte Slovenije".

»Preseneča nas kratkovidnost vlade, ki očitno ne more preseči koristoljubja kratkoročnih dobrobiti privatizacije. Ob tem pa je potrebno tudi javnost opozoriti na to, da na Pošti Slovenije opravljamo dejavnosti, ki so nujne za delovanje države in niso dobičkonosne,« so navedli.

Privatizacija bi po njihovem prepričanju podjetje osiromašila dobičkonosnih dejavnosti, kot sta dostava in logistika, račun za vse ostalo pa »bomo očitno plačali državljani«.

Odločen "ne" morebitni spremembi statusa Zavarovalnice Triglav iz strateške v pomembno naložbo, kar bi »spodbudilo aktivnosti in postopke o prodaji še zadnje uspešne in vodilne finančne organizacije v Sloveniji in jadranski regiji«, pa izražajo tudi v Konferenci sindikatov Zavarovalnice Triglav.

»Javnost je treba spomniti, da sta največja lastnika zavarovalnice Zpiz in SDH ter da se večina dobička steka neposredno v pokojninsko blagajno ter proračun države. S prodajo večinskega deleža Zavarovalnice Triglav bi že tako presušena pokojninska blagajna kmalu dokončno presahnila, pritisk na podaljševanje delovne dobe vseh zaposlenih v Sloveniji in nižanje pokojnin pa bi bil še toliko večji,« so podčrtali.