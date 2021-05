Minister o smrti Slovenke in cepljenju: Javno ugibanje o tem je neprimerno (VIDEO)

Na smrt žene slovenskega diplomata v Bruslju se je ob delovnem sestanku v Mariboru odzval minister za zdravje. »Iskreno sožalje svojcem umrle v Bruslju.« Pravi tudi, da nima nobenih podatkov, da bi imel tudi kdo od drugih cepljenih diplomatov v Bruslju kakšne težave, prav tako pa ni podatkov, da bi bil tragičen dogodek povezan s cepljenjem. »Javno ugibanje o tem je neprimerno.«»NIJZ je dobil informacijo, da je v Bruslju prišlo do smrti, ki bi lahko bila povezana z nedavnim cepljenjem, a ta trenutek ni nobenih dokazov za to, zato je treba sprožiti postopke in to potrditi oziroma ovreči,« je povedal minister. Treba je pridobiti dokumentacijo iz tujine, zato še ni moč govoriti, kdaj bi bilo lahko znano, ali je smrt ženske, mlajše od 40 let, povezana s cepljenjem. Žensko je nekaj dni po cepljenju 7. maja s cepivom janssen zadela možganska kap, nato pa je v bolnišnici v Bruslju umrla.»Tudi javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je aktivna in z vsemi podatki seznanja Evropsko medicinsko agencijo (EMA). Tako da na vseh možnih področjih sodelujemo z mednarodnimi inštitucijami, da pridemo stvari do dna in da lahko o tem tudi razpravljamo, če je to potrebno,« je še povedal Poklukar.Na vprašanje, ali še naprej priporoča cepljenje oziroma ali bi bilo morda smiselno omejiti uporabo cepiva, je minister odgovoril, da je vse stranske učinke proučila Ema, ki ima največ podatkov. »Govorimo o stotinah milijonih podatkov cepljenih. Ema še ni omejila cepljenja z nobenim cepivom in tudi v tem tragičnem primeru za zdaj nimamo nobenih dokazov ali podatkov, da je šlo za zaplet zaradi cepljenja. Tudi v tem tragičnem primeru nimamo podatkov, da bi šlo za povezavo s cepljenjem, to bo proučila stroka.« Ministrstvo za zdravje je imenovalo strokovno skupino, ki bo preučila prispelo dokumentacijo.