Minister o incidentu na meji: Gre za izkrivljanje

Minister za gospodarstvose je oglasil, potem ko je 24 ur objavil, da naj bi ob želenem prehodu hrvaške meje poklical 'na pomoč' (njegova partnerica namreč, kot pojasnjuje Počivalšek, živi čez mejo). Notranjega ministra. To nas bi se zgodilo v petkovem večeru, ko ga je policist na mejnem prehodu Orešje opozoril, da ga ob vrnitvi v Slovenijo čaka obvezna karantena.Počivalšek je na tviterju zapisal: »Pri prehodu meje in tudi drugače spoštujem vse predpise in zakonodajo. Meje nisem prečkal, policist me je korektno opozoril na nova pravila. Preverjanje dejstev bi moralo v novinarstvu veljati za zlati standard poročanja, tukaj pa gre za izkrivljanje.«Notranji minister Hojs pa je že v četrtek pojasnil, da ga Počivalšek ni klical, pač pa ga je poklical on, in sicer po tem, ko ga je o dogodku obvestil namestnik direktorja Policije. Spomnimo, Počivalšek je varovana oseba, zato se določeni podatki takoj posredujejo Generalni policijski upravi.