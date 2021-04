Minister napovedal spremembe na semaforju

Janez Poklukar. FOTO: Uroš Hočevar

V prihodnjih dneh se obeta sprememba na vladnem semaforju. Tako je v oddaji Premagajmo covid na RTV Slovenija napovedal minister za zdravje. Povedal je, da bo vlada v prihodnjih dneh pretresala ukrepe znotraj semaforja in potrdil, da bo še pred 11. aprilom znano, ali bodo semafor posodobili in prilagodili razmeram. Poklukar je povedal še, da se je v zadnjem času največ polemiziralo okoli odprtja teras lokalov.V oddaji so poleg Poklukarja gostili vodjo vladne svetovalne skupinein vodjo ljubljanske infekcijske klinike. Logarjeva je dejala, da ne pričakujejo, da se bo v naslednjih 11 dneh zgodil čudež. »V tem času si želimo doseči to, da pride do delne zamejitve širjenja in da cepimo čim več ljudi. Gre za to, da se zavedamo, kaj je na nas in kaj lahko naredimo.«Jereb je dejal, da je stanje pri njih skrb vzbujajoče. Povedal je, da je nova različica bolj kužna in da se bojijo, da bodo številke višje. Trenutno je na intenzivnih oddelkih 108 zasedenih postelj, v Sloveniji pa je kapacitet od 220 do 240. Poklukar je povedal, da so prav zato obiskovanje in druženje omejili na minimum. Pojasnil je tudi, zakaj so znova maske na prostem obvezne. »Osnoven razlog za širjenje okužb je kapljični prenos, zato so maske na prostem spet obvezne. Ker je britanska različica bolj nalezljiva, je ukrep nošenja maske na mestu.« Logarjeva pa je dodala, da je obvezno nošnjo mask stroka predlagala, ni pa je predlagala strokovna skupina v celoti. Povedala je še, da infektologi ta ukrep podpirajo, saj da izkušnje s terena kažejo, da ljudje ne spoštujejo razdalje.Logarjeva je še odgovorila na vprašanje, zakaj so odprte cvetličarne, frizerji pa ne. Pravi, da je to predvsem zato, ker stranka v cvetličarni preživi manj časa kot pri frizerju.V oddaji so gostili tudi epidemiologinjo, ki je bila zaskrbljena zaradi izjem, ki veljajo v naslednjih 11 dneh. Kritična je predvsem do tega, da so odprte številne trgovine, da je zapovedana nošnja mask na prostem in da so zaustavitve javnega potniškega prometa.