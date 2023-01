Minister Mesec ponuja službe, oglasil se je tudi Janez Janša

Z rekonstrukcijo vlade so se pojavila tudi številna ugibanja o zaposlovanju na novoustanovljenih ministrstvih. Točnih številk o tem še ni, ima pa ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Luka Mesec, trenutno odprtih osem delovnih mest. Iščejo zaposlene za nedoločen čas in polni delovnik. Zaposlili bodo višjega svetovalca v oddelku za razvoj in izvajanje socialnovarstvenih programov, večinoma pa potrebujejo podsekretarje za različne urade, direktorate in druge službe.

Po twitterju je zakrožilo elektronsko sporočilo, ki naj bi ga ministrstvo posredovalo članom Levice. V njem naj bi jih obvestili, katera delovna mesta so trenutno odprta na zgoraj omenjenem ministrstvu in na ministrstvu za kulturo, ki ga vodi Asta Vrečko, prav tako iz vrst Levice. Sporočilo, ki naj bi ga avtor pospremil s »tovariškim pozdravom«, je poobjavil tudi prvak opozicije Janez Janša in pripomnil: »Ne bodo dodatno zaposlovali.« Dodal je tudi emotikon, ki se na široko smeji.

Na ministrstvu za kulturo so trenutno odprta tri delovna mesta, prav tako za nedoločen čas. Iščejo dva višja svetovalca in enega podsekretarja.